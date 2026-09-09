Noa Lang es sancionado y se pierde el partidazo contra el Arsenal

Noa Lang no forma parte este miércoles por la noche de la convocatoria del Napoli. Así lo informa el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano en X. El gigante italiano se enfrenta al Arsenal en la fase de liga de la Champions League.

Según Romano, la ausencia de Lang se debe a motivos disciplinarios. El extremo permaneció el sábado los 90 minutos en el banquillo en la derrota por 3-2 a domicilio ante el Inter.

«No se ha comportado de la manera adecuada. Noa ya ha pedido disculpas y el asunto está cerrado», declaró el director deportivo Giovanni Manna en los medios italianos.

Según Manna, Lang no se comportó de la manera adecuada el martes, lo que llevó al entrenador Massimiliano Allegri a intervenir. El neerlandés verá desde la grada el gran duelo europeo ante el Arsenal.

Lang tenía una muy mala relación con Antonio Conte, el predecesor de Allegri. Según el extremo, la pasada temporada no fue tratado bien por el técnico, que ya ha dejado el club.

El exjugador del PSV optó por un periodo de cesión en el parón invernal con el Galatasaray. Lang regresó en verano al Napoli, donde no tiene sitio en el once inicial.