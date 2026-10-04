Noa Lang confirma el interés concreto del Ajax: «Entonces llegas a la conclusión de que...»

Noa Lang ha confirmado ante las cámaras de Vandaag Inside que el Ajax estuvo seriamente interesado en él el pasado mercado de fichajes de verano. El extremo izquierdo del Napoli afirma, tras el Países Bajos - Serbia (2-1), que habló con el club de Ámsterdam, pero que tuvo que llegar a la conclusión de que «un traspaso no era posible».

«He indicado que ahora prefiero no hablar del Napoli», dice Lang sobre su situación en Nápoles, donde no está exento de debate. «Estuve dos semanas aquí, fui titular en el último partido. Eso es positivo e intento llevarme esa sensación positiva a Nápoles. No puedo decir más sobre la situación.»

«Allí no siempre es fácil», continúa Lang sobre el Napoli, donde tiene que lidiar con el técnico Massimiliano Allegri, de planteamiento táctico defensivo. «La filosofía de juego es, por supuesto, muy diferente a la de Países Bajos.»

«Pero tendré que adaptarme de todos modos y añadir eso a mi juego. Ese es el gran paso que voy a tener que dar para volver a dar pasos hacia adelante», dice Lang, que el pasado verano parecía estar cerca de salir. También porque tenía una relación complicada con su anterior entrenador, Antonio Conte.

Entonces la reportera Noa Vahle le pregunta a Lang si un regreso a Países Bajos estuvo realmente sobre la mesa. El Ajax fue vinculado insistentemente con él como posible sustituto de la estrella Mika Godts, que se marchó al Paris Saint-Germain. Al final no llegó Lang, sino Simon Adingra.

«Sí fue algo concreto», reconoce Lang, que dio el salto al más alto nivel en el conjunto de Ámsterdam. «Sí lo pensé, pero al final simplemente no era posible.» ¿Qué club era? «Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Hablé con el Ajax.»

«También mentiría si digo que no hablé con el Ajax. Pero, como digo, al final del día tienes que pensarlo bien y entonces llegas a la conclusión de que no es posible. Así que sí», concluye Lang, que no quiso entrar en más detalles.