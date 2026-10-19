Valentijn Driessen elogió el lunes en Kick-Off de De Telegraaf a Owen Wijndal, que ganó 2-5 con el Ajax en su visita al FC Groningen. Pese a ello, el jefe de fútbol no cree que el lateral vaya a seguir jugando muchos años en Ámsterdam.

«Tiene altibajos. Esta vez estuvo bien. Y lo hizo realmente muy bien», elogió Driessen al lateral izquierdo un día después de la amplia victoria del Ajax en Groningen.

El analista de la Eredivisie prosiguió con su valoración de Wijndal. «En uno de los goles dejó atrás a cuatro jugadores del Groningen. Eso es muy bonito para él, porque me parece un chico muy agradable. Siempre está sonriendo y sus compañeros lo adoran».

«Pero, por supuesto, no tiene el nivel para llevar al Ajax más arriba», se mostró también escéptico Driessen sobre Wijndal. «Aunque al principio él sí lo creía, cuando todavía jugaba con Steven Bergwijn. La mejor banda izquierda de Europa: eso no se ha cumplido del todo».

Driessen aludía a unas declaraciones de Wijndal de enero de 2023 sobre la banda izquierda del Ajax. «Creo que nos entendemos bien. Y que, juntos por esa banda izquierda, somos sin duda los mejores de Países Bajos. Creo que, si apretamos de verdad, también podemos tener una buena banda izquierda para Europa», dijo el lateral izquierdo sobre su entendimiento con Bergwijn.

El presentador Pim Sedee planteó que Wijndal quizá sea actualmente el mejor lateral izquierdo de la plantilla del Ajax, también porque Caio Henrique suele estar lesionado. «Y Youri Baas y Daley Blind también pueden jugar ahí. Pero es un jugador al que viene bien tener en la plantilla, porque siempre puedes alinearlo», añadió Driessen.

Míchel Sánchez eligió el jueves a Jofre Torrents para el puesto de lateral izquierdo del Ajax ante el Hajduk Split. La decisión no dio resultado y, tres días después, Wijndal salió de titular en Groningen.