No son 80 millones... ¿Cuánto pagará el Al-Hilal para fichar a Somerville?

Informes de prensa han revelado la cantidad real que pagará el club saudí Al-Hilal para fichar al neerlandés Crysencio Summerville, extremo del West Ham United, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Diversos informes periodísticos habían asegurado que el Al-Hilal estaba cerca de fichar a Summerville en el mercado veraniego actual por 80 millones de euros, lo que le convertiría en el segundo jugador más caro en la historia de la liga saudí.

Sin embargo, el periodista saudí Hamad Al-Suwailhi desmintió esas cifras en un tuit publicado en su cuenta personal de la red social "X".

Al-Suwailhi escribió: "La oferta del Al-Hilal al club inglés West Ham alcanzó cerca de 65 millones de euros, mientras que al jugador se le presentó una oferta de 12 millones de euros anuales".

El propio Al-Suwailhi había confirmado en un tuit anterior que el extremo neerlandés ya se había sometido a los reconocimientos médicos que le solicitó el Al-Hilal durante las últimas horas, después de haber aceptado el traspaso a sus filas.

Se espera que Summerville firme un contrato de larga duración con el Al-Hilal durante las próximas horas, antes del anuncio oficial de la operación.

El nombre de Summerville destacó en la Copa del Mundo 2026, pese a que no fue titular en todos los partidos de la selección de los Países Bajos, después de marcar dos goles y dar otras dos asistencias.

Más allá de los Países Bajos, Summerville ofreció un nivel destacado durante la temporada pasada con el West Ham, donde disputó 34 partidos, en los que logró marcar 7 goles y dar 5 asistencias.

El futbolista de 24 años se desenvuelve principalmente en la posición de extremo izquierdo, pero también puede jugar en la banda derecha, además de las posiciones de delantero centro y mediapunta, aunque en menor medida.