El delantero internacional alemán pudo disputar los 90 minutos completos en la victoria por 3-2 del miércoles, pero no dejó una impresión duradera. En el arranque liguero ante el Liverpool (2-2), el nuevo técnico de las Urracas, Matthias Jaissle, todavía había dejado al atacante en el banquillo.

Tras un buen inicio la pasada temporada después de su traspaso de 70 millones de euros procedente del VfB Stuttgart, Woltemade vivió una campaña complicada a las órdenes del técnico Eddie Howe, que incluso llegó a utilizarlo por momentos en el centro del campo. Ya hacia el final del curso habían surgido especulaciones de que las Urracas querían desprenderse de su caro fichaje. Sin embargo, Woltemade se quedó hasta ahora y apenas sumó argumentos a su favor.

«Mientras otros recibieron buenos pases, al internacional alemán no le salió nada», resumió el Chronicle, el periódico de Newcastle. «La falta de voluntad para ir donde duele es motivo de preocupación», añadió el diario. También el estilo de juego de Jaissle, que apuesta por mucho trabajo de carrera y presión, al parecer no favorece demasiado a Woltemade, ya que el alemán es un futbolista ofensivo que quiere estar involucrado en las combinaciones.

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«No me gusta decirlo, pero Nick Woltemade no está hecho para el fútbol inglés», publicó un aficionado del Newcastle, según Sport Bible. «Ha llegado el momento de venderlo», añadió, «simplemente se ve que no le está saliendo». Otro seguidor de las Urracas agregó: «Perdón, pero tenemos que vender a Woltemade».

El hecho de que su club pagara una gran suma por él hace un año no facilita las cosas para el Newcastle: «Yo asumiría la pérdida y vendería a Woltemade por cualquier cantidad, lo intercambiaría o lo cedería», había visto suficiente del alemán otro aficionado.

Jaissle apuesta por Woltemade en el Newcastle y hasta llamó a Hoeneß

En las últimas semanas, el jugador de 24 años fue vinculado de forma laxa con el Borussia Dortmund y el RB Leipzig, pero por ahora parece que no hay conversaciones concretas sobre un traspaso. La pasada temporada firmó once goles y cinco asistencias en 51 partidos oficiales con el Newcastle.

A pesar de toda la decepción de la afición con Woltemade, Sport Bild informó recientemente de que el entrenador Jaissle sigue viendo en el internacional alemán una pieza importante. Según esa información, Jaissle le habría asegurado a Woltemade que, a diferencia de su predecesor Eddie Howe, lo ve claramente en sus posiciones favoritas, en el centro del ataque o como segunda punta. Internamente está respaldando a su compatriota alemán, le está marcando una dirección clara para dejar atrás cuanto antes su temporada de debut en el Newcastle, en líneas generales más bien decepcionante, y mirar hacia adelante.

Para volver a encarrilar a Woltemade, Jaissle incluso habría llamado a Sebastian Hoeneß en Stuttgart, con quien el delantero había trabajado con enorme éxito en el VfB. En esa conversación, Jaissle recabó toda la información importante sobre su nuevo jugador, preguntó a Hoeneß, según Sport Bild cuál es la mejor posición para el ex del Stuttgart y también quiso saber qué es importante para Woltemade fuera del campo.