«No quiero decir que Wout Weghorst ya esté pensando en la final del Mundial, pero...»

Valentijn Driessen analiza en un vídeo de De Telegraaf las opciones de que Wout Weghorst juegue. El delantero suplente podría ser clave para Holanda en este Mundial, según él.

«Este no es el papel que él imagina. Además, Weghorst se dice: “En la fase de grupos no me necesitarán tanto”», explica Driessen sobre la situación actual del altísimo delantero en la selección holandesa.

«Lo peor para Weghorst es que hay que poner en forma a Depay», pues la competencia para el delantero del Ajax es grande en la convocatoria de Ronald Koeman. «Debe recuperar ritmo y estar listo para los partidos; necesita minutos, y eso afecta al suplente Wout Weghorst».

«Pero creo que, de todas formas, tendrá sus minutos», pronostica este seguidor de la selección holandesa de cara a la fase eliminatoria. «Y eso también lo sabe Weghorst. Llegará un momento en que Holanda pierda o necesite marcar y ahí tendrá que forzar algo. No me imagino a Holanda ganando seis partidos más en el Mundial sin necesitar a Weghorst».

Driessen concluye: «Hay rivales muy buenos en este Mundial: Francia, Argentina, España, Inglaterra, Alemania. Llegará el momento en que se necesite a Weghorst, y él lo espera para marcar la diferencia».

No piensa en Túnez, sino en cuartos o semifinales; ahí quiere ser decisivo. No digo que tenga la final en mente, pero cuando llegó al Ajax anunció que iría a por el título y casi lo logra. Siempre apunta a lo más alto.

Weghorst no jugó en la fase de grupos contra Japón (2-2) ni Suecia (5-1). Desde el banquillo vio cómo Brian Brobbey marcaba dos goles en los primeros minutos del partido contra Suecia en Houston.