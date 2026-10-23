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El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, confirmó que el lateral izquierdo Destiny Udogie se perderá por lesión el derbi del sábado ante el Chelsea. El técnico italiano también elogió al tridente ofensivo del Chelsea, formado por Joao Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer, al que situó entre los mejores de Europa.

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Udogie, baja mientras De Zerbi gestiona el estado físico de la plantilla

El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, confirmó que el defensa Destiny Udogie se perderá el derbi del sábado contra el Chelsea. Udogie se suma a una larga lista de bajas por lesión que incluye a Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk y Lucas Bergvall, además del sancionado Rodrigo Bentancur.

De Zerbi subrayó que actuará con cautela con James Maddison y Dejan Kulusevski, recientemente reincorporados.

«No, no está disponible», confirmó De Zerbi sobre Udogie. «No quiero correr riesgos... ni perder a muchos jugadores durante muchos partidos».

El entrenador del Tottenham evalúa sus opciones en ataque y el estado físico de la plantilla

Al abordar el estado físico de Maddison y Kulusevski tras sus recientes regresos, De Zerbi señaló que ambos trabajaron por separado durante las primeras sesiones de entrenamiento. «En los tres primeros días Maddison no entrenó con nosotros, no sé si está listo», reveló De Zerbi.

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«También podemos jugar con Mathys Tel, podemos jugar con Marmoush, podemos jugar con Gallagher o tenemos más soluciones, teniendo en cuenta que Pedro Porro puede jugar».

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«Kulusevski trabajó bien, pero los primeros días se entrenó por separado», añadió.

De Zerbi elogia el formidable ataque del Chelsea

De Zerbi, que anteriormente dirigió al Brighton, reconoció la gran cantidad de opciones ofensivas de las que dispone el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, y destacó a Joao Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer. «Uno de los mejores, sin duda. Talento, tres grandes talentos», observó De Zerbi.

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«También tienen a Pedro Neto, otro jugador muy bueno... Estevao. Tienen más de tres jugadores».

«Estos tres jugadores están en el mejor momento de sus carreras», añadió el técnico italiano.

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El Tottenham busca flexibilidad táctica en Stamford Bridge

Pese a las bajas importantes, De Zerbi sostuvo que el Tottenham tiene suficiente flexibilidad táctica para adaptarse a los distintos planteamientos del Chelsea, tanto si juega con una defensa de tres como de cuatro.

El Tottenham visita Stamford Bridge con el objetivo de aprovechar el impulso de su victoria entre semana.

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El partido comenzará en Stamford Bridge el sábado a las 17:30 BST.