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Ivan Perisic ha destacado los aspectos positivos de la campaña de Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA tras marcar en una trabajada victoria por 2-1 ante la República Checa. El veterano extremo también elogió la unidad del equipo después de que el capitán Luka Modric igualara el récord histórico de internacionalidades de Lionel Messi en Osijek.

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Una victoria en Osijek

Croacia cerró su fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA con una trabajada victoria por 2-1 ante la República Checa en el Opus Arena. Ivan Perisic abrió el marcador antes de que se cumplieran dos minutos y Lovro Majer anotó el gol decisivo en los últimos compases, después de que Adam Hlozek lograra el empate con una buena definición.

El resultado aseguró a Croacia el tercer puesto del Grupo A1, por detrás de Inglaterra y España. Así evitó el descenso directo y se ganó un puesto en la eliminatoria de ascenso y descenso contra un segundo clasificado de la Liga B.

Perisic analiza los altibajos de la campaña

Al repasar una exigente fase de grupos, Perisic reconoció que Croacia atravesó momentos de suerte dispar y acusados altibajos tácticos frente a algunas de las grandes potencias europeas. En declaraciones a Nova TV, el veterano extremo insistió en que la plantilla debe extraer lecciones importantes de estos exigentes encuentros de cara al futuro.

«Al final terminamos bien, aunque pasamos por un mal momento. Debemos aprender de estos cuatro partidos contra Inglaterra y España, especialmente de los dos primeros», afirmó Perisic. «Reaccionamos bien en Split y Londres, y estuvimos muy cerca de sacar más de esos dos partidos».

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El éxito colectivo, por encima de las marcas personales

El tempranero gol de Perisic fue el 41.º con la selección de Croacia, con la que también suma 41 asistencias. Pese a alcanzar otra importante marca personal, el experimentado delantero recalcó que las estadísticas individuales son secundarias frente a los éxitos colectivos sobre el terreno de juego.

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«He dicho muchas veces que no persigo esas cifras. Me alegro cuando marco, cuando doy una asistencia; lo único que me importa es que el equipo gane. Después ya veremos hasta dónde puedo llegar con esas cifras», reflexionó Perisic. También elogió la flexibilidad táctica y señaló que cambiar de banda durante los partidos mantiene a las defensas rivales en constante incertidumbre.

Modric iguala un récord histórico

La noche de los hitos en Osijek también tuvo como protagonista al capitán Luka Modric, que alcanzó su 208.º partido internacional con su país. Con esta notable marca, el centrocampista de 41 años igualó a Lionel Messi en el segundo puesto de la clasificación histórica de internacionalidades, solo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo.

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Croacia puede preparar ahora con renovada confianza las eliminatorias de marzo. Tras asegurarse un puesto en el primer bombo de cabezas de serie para la fase de clasificación para la Eurocopa, la selección ha cumplido sus principales objetivos de la campaña.