El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, respondió con contundencia a las declaraciones de Ange Postecoglou, entrenador del Al-Nassr, tras el clásico que terminó con la victoria del "Decano" por 2-1 en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

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Postecoglou había asegurado tras el partido que el Al-Ittihad solo tuvo una presencia influyente durante los primeros 15 minutos, señalando que el Al-Nassr fue el mejor equipo y el que tuvo las ocasiones después de eso, aunque las declaraciones del entrenador australiano fueron recibidas con una llamativa respuesta por parte de Wissing.

Cuando se le preguntó al entrenador del Al-Ittihad sobre las palabras de Postecoglou, respondió: "Quiero asegurarme de eso primero; todos vieron lo que hicimos, y no estuvimos acertados en los contragolpes que generamos, y lo que hicimos en el campo todos pueden verlo".

Wissing añadió que el Al-Ittihad no se limitó a defender su ventaja, sino que gestionó la presión del Al-Nassr mediante ajustes tácticos claros, explicando: "Intentamos ajustar al equipo con los cambios, y jugamos con 5 jugadores atrás para reducir los centros".

El técnico alemán afirmó que su equipo evolucionó mucho desde el enfrentamiento ante el Al-Qadisiyah, especialmente a nivel táctico y mental, diciendo: "El partido de hoy es diferente al del Al-Qadisiyah; desde aquel enfrentamiento evolucionamos mucho táctica y mentalmente, y lo que vi de táctica y espíritu y lo que aplicamos sobre el terreno de juego fue algo magnífico".

Wissing cerró su respuesta insistiendo en que el Al-Ittihad ofreció sus mejores momentos durante el inicio del partido, señalando que fue capaz de marcar más de un gol, y dijo: "Los primeros 35 minutos jugamos un gran partido, marcamos dos goles y podíamos haber marcado más, y el Al-Nassr nos arrebató un gol en la primera parte".