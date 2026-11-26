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Joan García, portero del Barcelona, se ha acostumbrado a jugar los partidos pese a sentir leves molestias en la rodilla derecha, a causa del edema que arrastra desde el pasado 16 de septiembre, en el duelo ante el Racing de Santander.

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García se perdió el siguiente partido, ante el Sevilla, y tampoco estuvo con la selección española en el primer parón internacional de la temporada, por una lesión que no se considera grave, pero de la que no es posible recuperarse por completo de la noche a la mañana.

Según el diario Sport, Joan García puede convivir con este problema, que no afecta en absoluto a su rendimiento con el Barça.

Aun así, el edema no ha desaparecido todavía, por lo que los fisioterapeutas del Barcelona siguen de cerca a Joan García hasta que complete su recuperación de forma progresiva.

Durante el partido ante el Villarreal, se vio al portero Livaković salir a calentar justo antes del final de la primera parte.

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Joan García sentía algo de dolor, pero el problema se trató durante el descanso y volvió para jugar la segunda mitad.

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Ante el Sabah, en la Liga de Campeones, Joan García disputó el partido completo y firmó paradas destacadas, aunque encajó un gol tras un despiste de concentración del equipo.

El nivel de Joan García confirma que el problema de rodilla no supone un obstáculo para él. Conserva sus rápidos reflejos, sale con velocidad fuera del área y salta sin ningún problema para atrapar los balones aéreos.

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No hay motivos para la preocupación, aunque Livaković está preparado para jugar si fuera necesario.

El guardameta croata está por delante de Szczęsny en la jerarquía de porteros y sería la primera opción en caso de tener que hacer un cambio bajo palos, como ocurrió en el encuentro disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Con todo, en el Barcelona reina la calma. Joan García está listo para seguir compitiendo, y así lo demostró en el choque ante el Sabah.

El portero ha disputado 17 partidos oficiales con el Barcelona esta temporada, en los que ha encajado 20 goles y ha dejado la portería a cero en 5. Suma un total de 1486 minutos, en los que ha detenido 39 disparos.

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En la Liga de Campeones, tras jugar el partido completo ante el Sabah, que terminó con victoria del Barcelona por 4-1, acumula 5 encuentros, en los que ha recibido 7 goles y ha detenido 16 disparos.