No está lesionado: una destacada estrella española se perderá el duelo ante Croacia

Se ha confirmado la ausencia de una destacada estrella de la selección de España en el partido ante Croacia, el próximo martes en la Liga de Naciones de la UEFA.

España lidera su grupo en la Liga de Naciones tras vencer en las tres últimas jornadas, y el seleccionador, Luis de la Fuente, espera mantener la racha de victorias y conservar el pleno de puntos.

Fabián Ruiz había abandonado la concentración de la selección española en Oviedo por el nacimiento de su primer hijo, por lo que se perdió el partido ante República Checa disputado ayer sábado.

El diario "Marca" señaló que, tras el nacimiento del niño, el centrocampista permanecerá en París para disfrutar de los primeros días con su recién nacido, y no estará con el equipo en el choque ante Croacia.

De este modo, Luis de la Fuente dispondrá de 24 jugadores para el partido ante Croacia, y con las ausencias que se mantienen de Ferran Torres y Fabián Ruiz, el técnico solo tendrá que descartar a un jugador de la lista para el encuentro.

Y si España logra sumar puntos en el duelo ante Croacia, se clasificará matemáticamente para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.