«No esperaba en absoluto una llamada de Xavi»

Joshua Zirkzee fue el héroe del partido ante Serbia (2-1), pero en un principio no estaba en la convocatoria del seleccionador Xavi Hernández. Debido a la lesión de Brian Brobbey, el delantero terminó siendo llamado.

Zirkzee entró al campo en el descanso y marcó en el minuto 71 gracias al buen trabajo de Tijjani Reijnders. El delantero pudo empujarla sobre la línea de gol, aunque el periodista de ESPN Pascal Kamperman se preguntó si realmente tenía que tocar el balón. "Aunque hubiera entrado igual, creo que Tijjani sí sabe que yo le di ese último toque", dijo Zirkzee entre sonrisas al canal deportivo.

A continuación, el atacante del Manchester United admitió que sí tenía que empujar el balón. "Si no, creo que habría ido al palo. Pero fue una gran jugada y, por suerte, Reijnders y yo estábamos en el lugar adecuado."

Un día después del duelo con Alemania (1-1), Zirkzee recibió finalmente una invitación de la selección neerlandesa, tras la baja de Brobbey. "Me despertó un amigo y cuatro horitas después ya estaba en un vuelo rumbo a Ámsterdam". Según el jugador de Schiedam, no era nada nuevo, ya que durante la Eurocopa de 2024 en Alemania le ocurrió algo parecido.

"No esperaba en absoluto una llamada", reconoció el delantero de 25 años. "Evidentemente no soy titular, así que me dio una buena sensación que el entrenador tuviera confianza en mí para convocarme. Pero no me lo esperaba en absoluto, no."

Zirkzee contó después que Xavi, según sus propias palabras, lo había convocado porque sabe jugar bien al fútbol, pese a sus decepcionantes minutos en la Premier League. "Hay que jugar al fútbol, si no, no sirves de nada", opinó el atacante, que hasta ahora solo ha disputado veinte minutos en la máxima categoría inglesa.

"En el Manchester United simplemente hay mucha competencia y el entrenador (Michael Carrick, red.) toma decisiones. Ahora mismo me toca entrar sobre todo como suplente y al final tengo que hacer algo yo mismo al respecto, aunque no sea fácil", señaló Zirkzee. "Aun así, fue una sorpresa bastante grande que el entrenador me llamara", concluyó.