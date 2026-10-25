No es Yamal: el dúo del Barcelona, la clave para doblegar al Real Madrid en el Clásico

El brasileño Raphinha, capitán del Barcelona, llega al Clásico ante el Real Madrid en su mejor momento, y Pedri, el centrocampista, podría ser la llave del conjunto blaugrana para liberarse de la presión del Real Madrid y alimentar el ataque del equipo catalán.

El Real Madrid visita al Barcelona en el Camp Nou este domingo, en la décima jornada de LaLiga.

Faltan apenas unas horas para que suene el pitido inicial de uno de los partidos más importantes del año: el Clásico, en el que el Barcelona busca reforzar su liderato en LaLiga y ampliar la distancia con el Real Madrid hasta los 9 puntos, mientras que el conjunto blanco aspira a recortar la diferencia a solo 3 puntos.

Raphinha supera las expectativas en goles

El brasileño afronta este partido de Liga con unas estadísticas que demuestran su capacidad para convertir las ocasiones en goles. Según la cadena "Opta", la diferencia de goles de Raphinha es de 3,1 goles entre sus goles marcados (12) y los goles esperados (8,9) en LaLiga de la temporada 2026/27.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

Esta cifra pone de relieve su alta precisión de cara a portería, por encima de lo que indican sus ocasiones. Además, marca 1,5 goles por partido, lo que lo convierte en uno de los delanteros más efectivos, y actualmente encabeza la lista de goleadores del campeonato, según informó el sitio web de la emisora "Cadena SER".

Solo dos jugadores superan a Raphinha en diferencia de goles en LaLiga. El primero es Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, con una diferencia de 3,9, tras marcar 7 goles en 9 partidos (0,78 goles por partido).

El segundo es Álex Baena, delantero del Atlético de Madrid, con una diferencia de 3,7, lo que lo convierte en el goleador del equipo con 5 goles. Aun así, Raphinha se enfrentará a un gran desafío en el Clásico ante la defensa del Real Madrid.

Pedri, jugador clave entre líneas

En el centro del campo, Pedri es un jugador fundamental junto a Rodri, y aunque su papel resulte menos visible, el jugador canario es esencial en el estilo de juego del Barcelona: sus pases que rompen las líneas del rival en el último tercio del campo.

El jugador canario está entre los mejores de LaLiga en esta estadística, por delante, entre otros jugadores de ambos equipos, de los registros marcados por Arda Güler (48), Gerard Martín (47), Federico Valverde y Rodri (ambos con 46), según los datos recopilados por la cadena "Opta". Su capacidad para encontrar a sus compañeros entre líneas podría ser decisiva ante un Real Madrid que busca neutralizar el estilo de pases del Barcelona.

Si Pedri logra superar la presión y coordinarse con los delanteros, especialmente con Raphinha, el Barcelona tendrá mayores opciones de encontrar espacios y generar ocasiones de peligro.