El exjugador, de 38 años, criticó la ausencia de verdaderos líderes con carácter y personalidad en la convocatoria XXL de 44 jugadores del nuevo seleccionador Jürgen Klopp, respaldando así la tesis, muy debatida, del exmanager Oliver Bierhoff. Kruse cuestionó la idoneidad del futbolista de 31 años del Bayern de Múnich como figura de liderazgo, pese a llevar el brazalete de capitán: "Para mí, Joshua Kimmich tampoco es un jugador líder, pese al brazalete en el Bayern".

Kruse justificó su opinión con una definición del liderazgo sobre el campo. "El liderazgo no se demuestra solo con el brazalete de capitán y entrando duro, el liderazgo es mucho más. Para mí, Kimmich no es el indicado para eso", dejó claro el internacional en 14 ocasiones.

El exprofesional ve uno de los principales problemas en la composición de la actual selección nacional. A la convocatoria de la DFB le faltan caracteres marcados, "porque todo está limado".

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¿Dónde cuenta Jürgen Klopp con Joshua Kimmich en el equipo de la DFB?

El seleccionador Klopp cuenta firmemente con Kimmich como líder central al margen de los debates públicos y planea utilizarlo en su posición preferida. En el Mundial, el jugador del Bayern todavía tuvo que actuar por necesidad como lateral derecho, pero ahora debe volver a ordenar el centro del campo defensivo.

"Lo vemos como centrocampista", dejó claro Klopp. "No hemos tenido ni una sola conversación en la que hayamos hablado de él como lateral derecho".

Sin embargo, el seleccionador también exigió a su capitán de cara a las próximas tareas. "La estabilidad solo llega desde la defensa, desde cómo se trabaja defensivamente, y ahí necesito a todos y cada uno. Ahora se trata de que nos impliquemos en ello. Eso va por Jo igual que por cualquier otro", explicó Klopp en el marco del anuncio de su convocatoria.