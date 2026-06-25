No es normal... ¿Cómo engaña el balón del Mundial de 2026 a los porteros?

El balón oficial del Mundial 2026, «Trionda», sigue generando polémica. Algunos porteros y expertos creen que dificulta detener ciertos disparos.

Adidas, que fabrica el balón oficial desde 1970, defiende que incorpora las últimas tecnologías para lograr una “estabilidad perfecta en el vuelo” y protuberancias que aumentan la adherencia al disparar o regatear bajo la lluvia.

Un reportaje de la cadenafrancesa «RMC» destaca estas críticas. El exguardameta inglés Joe Hart, con 75 partidos internacionales, fue uno de los primeros en quejarse en la BBC tras el gol de Kylian Mbappé a Irak en la victoria por 3-0. tras un potente disparo con efecto que sorprendió al portero Ahmed Basil.

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Hart afirmó: «Veo este tipo de goles con mucha frecuencia en este torneo, por lo que no puede ser que todo vaya bien».

Y añadió: «¿Cuántas veces, en el más alto nivel, vemos que el balón entra en la portería después de que el portero lo toque? Muy pocas, porque son muy buenos. En cuanto tocan el balón, lo alejan. En este torneo observo que los porteros tocan el balón y no pueden evitar que entre. Así que hay algo que no está bien».

El portero danés Kasper Schmeichel comparte esta opinión y ha declarado: «Fabrican balones para marcar goles. Este balón se fabrica con solo cuatro piezas, y al combinarse con distintas condiciones climáticas y la densidad del aire, encuentra menos resistencia: gira menos pero llega una fracción de segundo más rápido».

«Es un balón diferente».

Christophe Lolicon, exentrenador de porteros del Chelsea, añade que el balón se mueve de forma inusual.

Lolikon declaró en «RMC»: «Basta ver los goles de Luka Zidane, Pickford contra Croacia o Édouard Mendy ante Mbappé; la velocidad del balón no es normal».

Y, sobre el tanto que encajó el francés Mike Maignan ante Senegal, añadió: «El balón se frena al principio y luego recupera velocidad. Entiendo por qué Maignan se lanzó a su derecha y la pelota acabó a su izquierda; no es nada fácil».

El diario francés «L’Équipe» recordó que el balón superó más de 300 pruebas de laboratorio antes de su homologación y que un estudio de marzo indica que su superficie es más rugosa que la de modelos anteriores, lo que, según el fabricante, mejora el rendimiento y la estabilidad en el aire.