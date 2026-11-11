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El portero de Países Bajos Bart Verbruggen ha expresado su decepción por los registros defensivos de la selección en sus últimos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. Ante los próximos encuentros contra Grecia y Alemania, Verbruggen ha subrayado que mantener la portería a cero requiere un esfuerzo defensivo colectivo.

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Verbruggen exige una reacción defensiva de Países Bajos

Mientras Países Bajos se prepara para sus últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Grecia y Alemania, el portero Bart Verbruggen ha hablado sobre las recientes cifras defensivas del equipo. Aunque Verbruggen ya acumula numerosas porterías a cero con el Brighton, en el momento de su entrevista con ESPN, Países Bajos había encajado cinco goles en sus cuatro partidos anteriores de la fase de grupos.

El guardameta, de 24 años, no eludió el análisis de las debilidades defensivas que requieren atención urgente antes de medirse a rivales de primer nivel.

Tras los cambios de última hora en defensa, con la baja de Virgil van Dijk por problemas físicos, la convocatoria quedó reducida a 23 jugadores antes de que el defensa del Brentford Sepp van den Berg fuese llamado como sustituto. Países Bajos comparte ahora el liderato del Grupo 2 con Grecia, ambos con ocho puntos, por lo que la solidez defensiva será fundamental en los próximos encuentros.

Dejar la portería a cero es una responsabilidad colectiva

Al abordar la diferencia entre sus cifras con el club y las de la selección en defensa, Verbruggen subrayó que evitar los goles es tarea de todo el equipo, no solo del portero.

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«Por supuesto, te decepciona encajar goles», reconoció Verbruggen al referirse a los cinco tantos recibidos. «Dejar la portería a cero es un esfuerzo colectivo, no solo responsabilidad del portero».

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«Mi principal tarea es evitar que el balón entre en la portería y me siento responsable de ello, incluida la organización de la línea defensiva cuando encajamos goles».

Evaluación constructiva y mejora personal continua

Verbruggen reveló que la plantilla ya ha analizado abiertamente su organización defensiva e insistió en que no hay ningún atisbo de pánico en el grupo.

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«No es lo que queremos y es algo de lo que hemos hablado. No hay ningún tipo de pánico en la plantilla; simplemente es otro aspecto de nuestro juego que podemos mejorar de cara al futuro», afirmó.

Al reflexionar sobre su evolución personal, el portero añadió que nunca se considera un jugador completamente formado y señaló que combinar el trabajo duro diario con la experiencia acumulada es la clave para seguir progresando.

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Países Bajos, preparado para dos pruebas decisivas ante Grecia y Alemania

Países Bajos recibirá a Grecia en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam el viernes 13 de noviembre, antes de viajar a Berlín para enfrentarse a Alemania el lunes 16 de noviembre.

Con la fase de grupos cerca de su desenlace, Verbruggen y sus compañeros de defensa saben que eliminar los errores individuales y colectivos será clave para lograr la clasificación.

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Con una amplia experiencia y un deseo insaciable de mejorar, Verbruggen aspira a defender con autoridad la portería de Países Bajos.