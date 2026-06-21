«No es broma»... Una estadística increíble en los partidos de España contra Cabo Verde y Arabia Saudí

Un reportaje periodístico revela una estadística sorprendente: en sus dos partidos del Mundial 2026 ante Cabo Verde y Arabia Saudí, España solo cometió tres faltas.

Según Marca: «No es una broma... Puede parecer increíble, pero es cierto. En los dos partidos que disputó la selección española en el Mundial de 2026, contra Cabo Verde y Arabia Saudí, el equipo de De la Fuente solo sufrió tres faltas».

Además, las tres faltas acabaron en tarjeta.

La primera se dio en el 0-0 contra Cabo Verde, con una falta de López Cabral en el minuto 16.

Esa falta sobre Uriente significó la única tarjeta amarilla del encuentro. Fue la única falta pitada a España, y la selección africana no necesitó más para frenarla.

Arabia Saudí cometió dos faltas, ambas castigadas con amarilla.

Salem Al-Dossari fue amonestado por pisar a Pedro Porro, y Mohamed Kano por golpear a Rodri con el codo.

Si la primera jornada fue histórica, esta batirá todos los récords.

Desde el Mundial de Inglaterra 1966 ningún equipo había cometido solo una falta en un partido, y esa falta le dio un valioso punto ante el entonces campeón de Europa.

Sin embargo, ante Arabia Saudí sufrió una dura derrota. Esta estadística sorprende, pero confirma que los rivales de España no necesitan fallar.

Pedri vio la única amarilla en el descuento, y el equipo ganó 4-0 manteniendo su portería a cero por segunda vez en el torneo.

Un récord histórico: es la primera vez que España deja su portería a cero en los dos primeros partidos de un Mundial, y nunca un portero de la Roja había estado tan tranquilo.