"No acabará bien": el precedente que teme el Real Madrid con Vinicius

El Real Madrid afronta un verdadero dilema en el asunto de la renovación de contrato de su estrella brasileña Vinicius Junior, ya que el club blanco se esfuerza al máximo por evitar un precedente peligroso que podría abrir la puerta a una oleada de exigencias económicas desmedidas por parte de otras estrellas del equipo, en un momento en el que el jugador continúa rechazando las ofertas de renovación que le han presentado.

El programa "El Larguero", de la emisora española "Cadena SER", reveló que Vinicius exige una prima de renovación enorme, similar a la prima de fichaje que recibió Kylian Mbappé al incorporarse al Real Madrid, además de un mayor porcentaje de sus derechos de imagen, algo que el club rechaza de manera rotunda por temor a crear un precedente que amenace la estabilidad de la estructura financiera del equipo.

El analista deportivo Marcos López advirtió sobre el peligro de ceder a las exigencias de Vinicius, y afirmó en el mismo programa: "Entiendo por qué el Real Madrid se niega a concederle la prima de renovación, porque me parece una injusticia enorme para el jugador que se le pida pagar una prima para renovar su contrato. Si aceptamos esto, vendrá Bellingham, luego Valverde, luego los demás... y la cosa no acabará bien".

López citó el caso de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain como un ejemplo claro del peligro de ceder a las exigencias económicas de las estrellas, y añadió: "Miren lo que pasó en París con Mbappé; normalmente las cosas no acaban bien cuando abres esa puerta".

Esta crisis llega en un momento crítico, ya que solo quedan 5 meses antes de que Vinicius pueda negociar libremente con cualquier club del mundo a partir del próximo mes de enero, lo que coloca al Real Madrid ante una ecuación difícil: o cede a las exigencias del jugador y crea un precedente peligroso, o corre el riesgo de perderlo gratis.

Según el diario español "Diario AS", el deterioro de la relación entre Vinicius y el club comenzó desde la llegada de Mbappé, que se convirtió en la primera estrella del equipo de la noche a la mañana, lo que provocó que el papel del brasileño quedara relegado a un rol secundario con el que no estuvo conforme, y lo empujó a exigir un trato similar al del francés.

Aritz Aduriz, presentador del programa "El Larguero", señaló que Vinicius ya no está en la situación que le permite imponer sus condiciones, y afirmó: "Estamos hablando del proyecto futuro del Real Madrid, y Vinicius no es como era hace dos años. El club le ofrece un contrato enorme, pero ya no es el jugador que era, y creo que su nivel está bajando".

Parece que el Real Madrid está decidido a mantener su postura de negarse a concederle a Vinicius una prima de renovación, incluso si eso conduce a su marcha, en un mensaje claro para el resto de las estrellas del equipo de que el club no cederá ante ninguna presión que pueda crear un precedente que amenace su estabilidad financiera a largo plazo.