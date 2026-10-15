Nick Woltemade acalla por ahora a sus críticos en la Juve

El internacional alemán marcó el empate provisional en la victoria por 2-1 (0-1) ante el Celta de Vigo, representante español, y sumó así su segundo gol en su segundo partido en la segunda competición europea más importante. Ya había marcado de penalti contra el Nijmegen.

El delantero estaba en el lugar preciso tras un control fallido con el pecho de Marcos Alonso y remató con la derecha, con calma y desde cerca, para enviar el balón a la portería. En el tiempo añadido, el exjugador del Eintracht de Fráncfort Randal Kolo Muani (90+2) marcó incluso el gol de la victoria.

Antes, Hugo Álvarez (18) había adelantado a los españoles. Mientras que el Celta de Vigo, con cero puntos en dos partidos, empieza a verse presionado en la fase de liga, los turineses cumplen con creces en Europa con seis puntos. La situación es distinta en la liga, donde el dúo de cabeza, el Inter de Milán y la Lazio de Roma, ya les saca cinco puntos. Allí Woltemade todavía no ha marcado, aunque hasta ahora solo ha jugado como suplente en la Serie A.

Aun así, últimamente ha sido objeto de críticas en la prensa italiana, pese a que tuvo algunas buenas acciones en el reciente empate 1-1 contra el Cagliari y hasta recibió elogios de su compañero de ataque Kolo Muani.

¿Por qué recibe tantas críticas Nick Woltemade en la Juventus?

El diario turinés Tuttosport fue poco benévolo tras el empate contra el Cagliari: «Buena suerte, señor Spalletti, para encontrarle una lógica a este jugador, que actualmente parece un cuerpo extraño». El Corriere dello Sport se sumó a las críticas. Su veredicto: «De cara a puerta, Woltemade no es nada especial». Y la Gazzetta dello Sport opinó que «quizá» al futbolista alemán aún le quede tiempo para encontrar un sitio en el once de la Juve.

La Gazzetta dello Sport también informó recientemente de que Spalletti ya ve con recelo el fichaje de Woltemade y quiere un nuevo delantero centro en invierno.

Según esa información, Spalletti habría señalado internamente que ya cuenta con tres jugadores capaces de actuar como segundo punta, la posición preferida de Woltemade: Kenan Yildiz, actualmente lesionado, Kerim Alajbegovic y Nico González.

Por eso, Brian Brobbey, del AFC Sunderland, sería un candidato para el mercado de invierno. Según la Gazzetta, Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) y Antonio Raimondo (Frosinone) también figurarían en la lista.