Neymar marca y se burla de las críticas por jugar al póker

Neymar marcó los dos goles de Santos en el empate 2-2 contra Chapecoense. En su primer tanto, el delantero se burló de las críticas por su afición al póker.

El veterano se perdió recientemente un partido de Santos, pero sí pudo disputar un torneo de póker. Neymar subrayó que eso se había acordado con el club, aunque el incidente tuvo una amplia repercusión en la prensa brasileña.

Neymar se tomó la revancha deportiva ante Chapecoense al simular, tras su primer gol, que repartía cartas como crupier para jugar al póker. El delantero le dio a Santos un punto con un empate tardío de penalti.

Neymar respondió la semana pasada a toda la polémica. ''La gente ha salido y sigue hablando del hecho de que juego al póker. Hice mi entrenamiento matinal. No fui al partido porque acababa de empezar con los entrenamientos. Al día siguiente tenía libre''.

El brasileño recalcó que cumple por completo el programa acordado con Santos y no ve ningún problema en su visita al torneo de póker. Según Neymar, fue en un día libre, después de haber cumplido ya con sus obligaciones de entrenamiento.

Neymar ocupa con Santos la decimocuarta plaza en la liga brasileña. El miércoles llegará el duelo con Universidad Central en la CONMEBOL Sudamericana.