Neymar, lesionado, se pierde el próximo partido del PSG

Después de su fiesta de cumpleaños y lesionarse ante el Montpellier, Tuchel no corre riesgos y deja fuera al brasileño

Neymar es siempre el gran protagonista de la actualidad del . Si en las últimas semanas, el brasileño ha destacado por sus grandes actuaciones en el terreno de juego, ahora es el nombre destacado por otros motivos.

El brasileño se queda fuera de la convocatoria del cuadro parisino ante el por una "leve lesión en las costillas". A pesar de que su entrenador, Tuchel asegurara que podría ser de la partida en el encuentro de la , finalmente el extremo no jugará un solo minuto.

Todo esto se produce después de la fiesta de cumpleaños del ex del FC en la capital de , y a la que acudieron todos sus compañeros. Su técnico se mostró molesto, ya que considera que "no es la mejor situación para preparar un partido".



Después de lesionarse en la última jornada ante el , finalmente, el alemán no podrá contar con uno de sus mejores jugadores y se queda a la espera de los próximos compromisos. Asimismo, el propio PSG ha confirmado que volverá para el choque ante el Olympique de .