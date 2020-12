Neymar, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el PSG

Tuchel asegura que el brasileño podría llegar a reaprecer el próximo domingo contra el Lille.

El planeta fútbol sigue pendiente de las últimas noticias sobre el estado físico de Neymar Junior. El brasileño acabó lesionado y se retiró en camilla del partido entre y , después de sufrir una entrada terrórífica de Thiago Mendes en el minuto 96 de juego. Sin embargo, su entrenador Thomas Tuchel cree que la lesión no es grave y podría reaparecer el próximo fin de semana en el partido ante el .

Tuchel cree que Neymar podría reaparecer el próximo domingo

"No es imposible volver a ver a Neymar antes del parón invernal. Quizás contra el Lille, esperamos (el domingo). Haremos todo por que esté contra el Lille. No puedo decir que sí o que no. Debemos esperar a ver los resultados de las últimas pruebas de mañana", comentó.

El PSG confirma que sufre un esguince tras la primera exploración

Según informa el PSG Neymar sufre un esguince de tobillo izquierdo tras los primeros exámenes médicos. aunque habrá que esperar 48 horas, a que baje la inflamación, para tener un diagnóstico más certero.

"La valoración clínica y radiológica de Neymar Jr, ha determinado que sufre un esguince del tobillo izquierdo, pero es tranquilizadora. Se realizará una nueva prueba y nuevos exámenes en 48 horas".

El historial de lesiones de Neymar preocupa y mucho

El historial de lesiones críticas de Neymar está ahí y no se puede ocultar, lo cual implica tener aún más reservas sobre cómo quedará el brasileño después de este último percance. Hace dos temporadas se rompió los ligamentos del tobillo y estuvo más de 60 días de baja, mientras que antes de eso, sufrió otra lesión grave, con una fractura en el metatarsiano, que le tuvo dos largos meses en el dique seco.

Una temporada muy exigente

Neymar, que hace pocos días superó el Covid-19, espera perderse el menor número de partidos posibles. Este año tiene grandes desafíos por delante, como la Ligue-1, la y sobre todo, la . Parar otra vez cuando estaba en su mejor momento futbolístico sería un nuevo varapalo para su carrera.