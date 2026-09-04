Neymar arremete contra un directivo tras su lesión y es objeto de burlas

La estrella brasileña Neymar arremetió con dureza contra el estado del césped del estadio de su club, el Santos, tras lesionarse en el partido de despedida de su equipo de la Copa de Brasil después del empate sin goles ante el Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final, luego de la derrota por tres goles a cero en la ida.

Neymar abandonó el partido aquejado de una lesión en el muslo al final de la primera parte, antes de expresar posteriormente su enfado por el mal estado del césped del estadio "Vila Belmiro", responsabilizando a sus encargados de las condiciones en las que se disputó el enfrentamiento.

Neymar escribió con ironía a través de su cuenta de "Instagram": "Me gustaría felicitar al responsable del césped del estadio Vila Belmiro".

Y añadió con tono de enfado: "Lo que ocurrió ayer fue el peor césped que el club ha visto jamás, estaba lleno de agujeros debido a unos trabajos realizados un día antes del partido. ¡Es increíble! Además de jugar contra el rival, también jugábamos contra el césped del estadio".

Y continuó: "Y para colmo, tuvimos que hacer un mayor esfuerzo debido a su lamentable estado. No es de extrañar que 3 jugadores se lesionaran en la primera parte. Muy bien hecho... ¡un trabajo pésimo!".

Neymar abordó su lesión, diciendo: "Por desgracia, sentí una molestia en el muslo. Me someteré a pruebas y espero que no sea grave. Mantendremos la moral y nos centraremos en lo que viene".

El Palmeiras no perdió la ocasión de responder a Neymar, ya que publicó un comunicado irónico en el que elogió el estado del césped de su estadio, asegurando que recibe un mantenimiento diario y se mantiene en condiciones ideales.

El club añadió que sus jugadores se sienten más seguros gracias a la calidad del césped del estadio, señalando que el Palmeiras es el club de la primera división brasileña con menos lesiones en los últimos cinco años, en respuesta directa a las declaraciones de la estrella del Santos.

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