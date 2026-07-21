Neville arremete contra Argentina: «Si huele a mierda, entonces es que es una mierda...»

Gary Neville, leyenda del Manchester United y exinternacional inglés, criticó duramente a Argentina tras perder la final del Mundial ante España, calificando su juego de «una montaña de porquerías». En el podcast «Stick to Football» declaró: «Ya dije que mis primeras palabras eran de admiración hacia ellos. Pero jugaron muy mal; digámoslo claro, jugaron mal. Consiguieron mantenerse en el partido, y por eso hay que reconocerles el mérito. Bien por ellos, pero jugaron fatal».





«Argentina tiene una química extraordinaria, una competitividad feroz y a un jugador increíble como Leo; sin él les habría costado llegar a la final. Pero si tiene pinta de mierda y huele a mierda, entonces es mierda. Lo que vimos en la final fue una actuación mediocre: jugaron mal».



