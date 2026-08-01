El Real Betis mantiene su interés en fichar al marroquí Sofyan Amrabat, quien pasó la temporada pasada cedido en el Benito Villamarín, ya que el jugador continúa siendo una de las principales opciones del club para reforzar la posición de pivote del equipo.

Según el diario español "As", la llegada de Vasco Bernal aportó al centro del campo del Betis mayor solidez y equilibrio, pero el entrenador Manuel Pellegrini ve claramente la necesidad de contar con otra opción defensiva en el mediocampo, y considera que el regreso de Amrabat cubriría esa necesidad.

La situación de la operación sigue presentando las mismas complicaciones, ya que el Fenerbahçe pide una cantidad elevada por el traspaso definitivo de Amrabat, mientras que el Real Betis no puede alcanzar esas cifras, que superan los 10 millones de euros.

El jugador cuenta con otras ofertas, pero espera resolver su futuro con la esperanza de regresar a la Liga española, después de haberse sentido satisfecho con su adaptación durante su primer año en el Real Betis.

Todas las partes desean resolver la situación pronto, mientras que el jugador marroquí prefiere la idea de volver al Betis.

En el plano deportivo, Amrabat es consciente de que puede desempeñar un papel importante en una temporada en la que la Liga de Campeones representa un aliciente adicional, ya que Pellegrini necesita multiplicar las opciones en la mayoría de las posiciones de su equipo.