El Al-Nassr saudí recibió un nuevo golpe relacionado con el futuro de su guardameta internacional Nawaf Al-Aqidi, después de que su lesión entrara en una fase decisiva que podría determinar la fecha de su regreso a los terrenos de juego, en medio de la falta de definición hasta el momento sobre la opción de tratamiento más adecuada para su caso, lo que coloca a los cuerpos técnico y médico ante una situación de expectación respecto a su disponibilidad durante el próximo periodo.

Según informó el canal saudí "Al-Arabiya", Al-Aqidi viajó a la capital británica, Londres, acompañado del médico de la selección saudí, para realizar las pruebas necesarias y determinar si su estado requiere una intervención quirúrgica o si puede bastar con un programa de tratamiento y rehabilitación basado en la fisioterapia.

Al-Aqidi se había lesionado durante el enfrentamiento de la selección saudí ante Kuwait en el inicio de su andadura en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras caer sobre el césped del campo mientras intentaba despejar un centro, abandonando el partido afectado por dolores en el codo del brazo derecho, antes de que el cuerpo técnico anunciara su descarte de la lista del torneo.

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Las pruebas médicas adicionales revelaron, según publicó el diario saudí "Al-Riyadiah", que el guardameta sufre una leve rotura en la articulación del codo, en medio de estimaciones preliminares de que su programa de tratamiento y rehabilitación podría extenderse unas cinco semanas.

El Al-Nassr aguarda los resultados de la evaluación médica en Londres, ya que la definición del tipo de tratamiento le dará al club una imagen más clara sobre el periodo que necesita el guardameta para recuperarse y las posibilidades de su regreso a los entrenamientos y a la disputa de los partidos.

Asimismo, la elección de la intervención quirúrgica, de decidirse, podría cambiar los cálculos del cuerpo técnico en comparación con limitarse a la rehabilitación y la fisioterapia.

Entre las posibilidades de la cirugía y la rehabilitación, la situación de Al-Aqidi sigue siendo uno de los asuntos importantes dentro del Al-Nassr, especialmente porque el equipo necesita claridad sobre la disponibilidad de su guardameta internacional en el próximo periodo.

Las repercusiones reales sobre el equipo no se determinarán hasta que se emita la decisión médica final, que definirá el curso del tratamiento del jugador y el tiempo previsto de su ausencia de los terrenos de juego.