Myron Boadu está cerca de llegar a un acuerdo con un club de Inglaterra tras su salida del PSV

Todo apunta a que Myron Boadu continuará su carrera en Inglaterra. Sky Italia informa de que el delantero, libre tras acabar contrato, mantiene negociaciones muy avanzadas con el Watford, club del Championship.

El traspaso ya se venía gestando desde hace varios días. El delantero de Ámsterdam fue un atento espectador el sábado en Vicarage Road, donde vio al Watford sumar un meritorio punto ante el West Ham United, descendido de la Premier League.

El periodista especializado en fichajes Luca Bendoni informó el sábado de que Boadu tiene varias opciones y de que el Watford era “una opción concreta”. Un día después, escribe que solo los últimos detalles siguen impidiendo que ambas partes cierren su vinculación.

Boadu, de 25 años, salió este verano del PSV, donde la pasada temporada ejerció como delantero suplente. Al final disputó diecisiete partidos, firmó tres goles y se marchó con un título de liga en el bolsillo.

Durante la preparación de la presente temporada, por momentos pareció que Boadu iba a seguir más tiempo en el PSV. Se entrenó con el equipo durante la pretemporada, pero finalmente el PSV decidió separar sus caminos.

Ahora todo indica que Boadu jugará en Inglaterra por primera vez en su carrera. Boadu despuntó en el AZ, que en 2021 lo vendió al AS Monaco por diecisiete millones de euros.

Allí no terminó de cumplir las expectativas y, tras sus cesiones al FC Twente y al VfL Bochum, el club de la Ligue 1 le dejó marcharse al PSV por una cantidad simbólica.