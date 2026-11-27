Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El mundo del fútbol está de luto: ha muerto Juary. El exdelantero brasileño (foto: Inter.it) ha fallecido en su país a los 67 años.

A lo largo de su carrera jugó en el Santos, el Avellino, el Inter, el Ascoli, el Cremonese y el Oporto. Con este último se proclamó campeón de Europa en 1987, cuando marcó el gol que culminó la remontada por 2-1 en la final de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich tras el empate provisional del argelino Rabah Madjer, apodado el tacón de Alá.

Inolvidable fue la celebración de Juary, bailando junto al banderín de córner.

En busca de un sucesor para Gianluca De Ponti, ídolo de la afición traspasado a la Sampdoria, el Avellino llevó a Juary a Italia tras ficharlo del Tecos mexicano en 1980, cuando se reabrieron las fronteras a los extranjeros.

Anuncios Anuncios

«El Gringo» Sergio Clerici se lo recomendó a Vinicio. El presidente del club mexicano le pidió a Juary que lo acompañara a ver a unos futbolistas que podía fichar y, después, en el avión, le confesó que lo había vendido a un equipo italiano. Sibilia, entonces presidente del Avellino, lo recibió en el aeropuerto diciéndoles a sus directivos: «Io v'aggio chiesto 'no giocatore e m'aviti portato 'no criaturo». Traducido del dialecto campano: «Os he pedido un futbolista y me habéis traído un niño».

Related Topics

Sin embargo, en el año del terremoto logró llevar al equipo de la región de Irpinia a la permanencia, pese a la penalización de cinco puntos en la clasificación. Incluso le hicieron grabar un disco: «Sarà così, Juary Juary».

Después de dos temporadas, Juary fichó por el Inter, que, sin embargo, lo había incorporado para utilizarlo como moneda de cambio: el presidente del Inter, Ernesto Pellegrini, quería a Schachner, que acabó en el Torino, y finalmente se quedó con Juary. Los problemas para compaginar su juego con el de Beccalossi y Muller no le ayudaron a integrarse en el equipo: «En Avellino era uno de ellos; en Milán, uno más», dijo. Después de marcar un gol contra el Catanzaro en un San Siro envuelto en niebla, bromeó: «Solo lo vimos el árbitro y yo».

Anuncios

Así, Carletto Mazzone lo llamó para ir al Ascoli («En Milán te veo triste, ven conmigo y haré que te diviertas») y Emiliano Mondonico lo llamó para ir al Cemonese, que después descendió a Serie B.

Tras colgar las botas, Juary regresó a Italia, donde entrenó al Banzi, al Aversa Normanna y al Sestri Levante.

Anuncios

EL AVELLINO DESPIDE A JUARY

La U.S. Avellino 1912, consternada por la noticia del fallecimiento de Jorge Juary dos Santos Filho, uno de los símbolos del club, con el que disputó 34 partidos y marcó 13 goles en la Serie A y al que ayudó a lograr la permanencia en las temporadas 1980/81 y 1981/82, expresa sus sinceras condolencias a la familia del exfutbolista y entrenador brasileño.

Anuncios

El exdirectivo del Avellino Pierpaolo Marino escribe en X: «Querido Juary, has sido para mí más que un hermano. Nuestro primer fichaje extranjero. Me acompañabas cada mañana con tus mensajes de bendición y yo era feliz sabiendo que estabas ahí.

Hoy el vacío que dejas en mi corazón es verdaderamente imposible de llenar y te pido que sigas lanzando tus caramelos a la portería rival también en el Paraíso, como hacíamos antes de los partidos del Avellino.

Anuncios

Siempre estarás conmigo, querido Jujù».

EL MENSAJE DEL INTER

Anuncios

El FC Internazionale Milano y todo el entorno del Inter se unen a las muestras de pesar por el fallecimiento de Juary y, al recordarlo, envían un abrazo a sus familiares.

Nacido en São João de Meriti en 1959 y formado como futbolista en el Santos, Juary Jorge dos Santos Filho llegó a Italia en 1980 para jugar en el Avellino.

Anuncios

En 1982 llegó al Inter, con el que disputó la temporada 1982/83: 21 partidos y dos goles en liga, uno en la Coppa Italia y otro en la Copa de la UEFA. Cerró su etapa con 36 partidos y cuatro goles en total antes de fichar por el Ascoli y, después, por el Cremonese. En 1987 conquistó la Copa de Europa al marcar el gol decisivo contra el Bayern de Múnich en la final.

El club expresa su apoyo a la familia y a todos sus seres queridos.

Anuncios

LA DESPEDIDA DEL OPORTO

El FC Porto está de luto por el fallecimiento de Juary, exjugador y figura clave de uno de los capítulos más gloriosos de la historia del club. Fue el delantero brasileño quien marcó el gol que selló la victoria por 2-1 contra el Bayern de Múnich en la final de la Copa de Europa, un momento que, el 27 de mayo de 1987, abrió el camino hacia el primer título internacional de la historia del club.

Anuncios

Durante su etapa en el FC Porto, entre 1985 y 1988, Juary conquistó una Copa de Europa, una Copa Intercontinental, dos títulos de liga y una Copa de Portugal, y vinculó para siempre su nombre a la historia del club.

La imagen de su celebración tras el gol que completó la remontada en la final de Viena quedará grabada en la memoria de todos los aficionados del FC Porto. En gran parte gracias a Juary, el FC Porto alcanzó la cima del fútbol europeo y mundial.

Anuncios

En este momento de profundo dolor, el FC Porto transmite sus más sinceras condolencias a la familia y los amigos de Juary, así como su apoyo y gratitud por su contribución al club.

Adiós, Juary.