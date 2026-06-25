Muchos cambios... ¿Responderá Donis a las exigencias de la noche decisiva?

El encuentro de la selección saudí contra Cabo Verde, último de la fase de grupos del Mundial 2026, se ha convertido en una prueba de fuego para el seleccionador griego Georgios Donis. La abultada derrota ante España le somete a intensa presión de afición y medios.

A pocas horas del pitido inicial, crecen los indicios de que el técnico considera cambios importantes en la alineación y el sistema para recuperar el equilibrio y mantener vivas las esperanzas de clasificación.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿se basarán estos cambios en una convicción técnica real o son una respuesta a la presión tras el 4-0 ante España?

Algunos jugadores están en la cuerda floja, mientras otros piden a gritos una oportunidad.

Las críticas tras el último partido no han apuntado solo a la táctica, sino también a varios titulares por su bajo rendimiento.

En los últimos días, la afición ha pedido cambios en defensa y medio campo, y dar una oportunidad a quienes no han sido titulares.

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Salem Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari y Hassan Tambak lideran las peticiones, mientras que Sultan Mandash espera su oportunidad en el once.

La competencia está abierta en varias posiciones, más aún con el regreso de jugadores ya en forma y la voluntad del cuerpo técnico de renovar el equipo y aportar energía fresca en un partido sin margen de error.

Vuelta a la defensa de cuatro

Uno de los cambios más destacados sería dejar atrás la defensa de cinco y recuperar la línea de cuatro.

La medida genera polémica, pues Donis defendió su planteamiento tras el duelo con España.

Sin embargo, los indicios actuales sugieren que el entrenador está ahora más convencido de la necesidad de volver al esquema tradicional, que aporta al equipo un mayor equilibrio entre la defensa y el ataque.

Muchos creen que el problema no era el número de defensas, sino la organización en el campo; aun así, la defensa de cuatro podría devolver parte del carácter ofensivo que faltó ante España.

El partido podría decidir el futuro de Donis.

Más allá de la clasificación, el encuentro se antoja decisivo para el propio seleccionador griego.

Un nuevo tropiezo multiplicaría las críticas, pues la afición espera una reacción tras la última derrota.

De ganar y convencer, recuperaría la confianza y demostraría que el tropiezo ante España fue solo un accidente.

Así pues, el encuentro ante Cabo Verde no solo examinará a los jugadores, sino también al técnico, que vive su noche más difícil desde que dirige a Arabia Saudí.