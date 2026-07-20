Mucho ruido y pocas nueces... ¡La excepcional temporada de Mbappé termina con las manos vacías!

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de Francia, hizo historia al convertirse en el segundo jugador en 60 años en ser máximo goleador de la Copa del Mundo 2026, la Liga de Campeones y la Liga española en la misma temporada, sin ganar ninguna de las tres, y se convirtió en el segundo jugador de la historia en lograrlo tras el legendario portugués Eusébio en 1966.

Mbappé marcó 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid esta temporada, lideró la Liga con 25 tantos, También lideró la tabla de goleadores de la Champions con 15 tantos. Sin embargo, el exjugador del PSG no conquistó ninguno de estos títulos: terminó segundo en la Liga y cayó en cuartos de la Champions.

Con la selección, el capitán de los «Les Bleus» acabó el Mundial 2026 como máximo goleador, con 10 tantos, dos más que Lionel Messi, quien se quedó sin marcar en la final que Argentina perdió 1-0 ante España. pero Francia cayó en semifinales ante Inglaterra y se quedó sin título pese a su brillante actuación.

Mbappé iguala el récord histórico de Müller

Sus 10 goles en una sola edición le permitieron igualar el récord del alemán Gerd Müller en México 1970, convirtiéndose en el segundo jugador en lograrlo. mientras que el récord absoluto lo mantiene el francés Just Fontaine, con 13 tantos en 1958.

Con 22 tantos, Mbappé lidera la lista histórica de goleadores, uno más que Messi.

Por segunda vez consecutiva, máximo goleador del Mundial

Es la segunda vez consecutiva que Mbappé es el máximo goleador del Mundial: ya lo fue en Catar 2022 con 8 tantos, aunque Francia perdió la final ante Argentina en los penaltis. En 2018, cuando Francia fue campeona, marcó cuatro goles y quedó detrás de Harry Kane, autor de seis.

La hazaña de Eusébio se repite 60 años después

Mbappé es el segundo jugador de la historia, tras Eusébio, en ser máximo goleador del Mundial, la Liga de Campeones y la liga nacional en un mismo año sin ganar ninguna de estas competiciones. la Liga de Campeones, que ganó el Real Madrid con 7 goles, y la liga portuguesa con 25 goles, en la que el Sporting de Lisboa se alzó con el título.