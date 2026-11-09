El Barcelona continúa invirtiendo en el talento joven, después de haber firmado en los últimos días un acuerdo de colaboración con el club brasileño Sfera FC, con el objetivo de atraer a jugadores jóvenes y hacerse con las mejores promesas del fútbol brasileño.

Según el diario español «Marca», el Barcelona y el club brasileño, con sede en la ciudad de São Paulo, han alcanzado un acuerdo de colaboración que se extiende por cinco años y que tiene que ver con el desarrollo y la formación de los jugadores.

En virtud del acuerdo, el club catalán tendrá prioridad para fichar a aquellos jugadores del Sfera FC que los entrenadores consideren que encajan con la filosofía del Barcelona y su identidad futbolística, y que cuenten con posibilidades de triunfar en el estadio Spotify Camp Nou y en los campos europeos.

Conforme al acuerdo, los jóvenes jugadores elegidos pasarán a la academia de «La Masia», con el fin de entrenar y someterse a la evaluación de los entrenadores del Barcelona.

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A cambio, el club brasileño conservará una parte de los derechos de estos jugadores, además de un porcentaje de cualquier futuro traspaso que les concierna.

Deco, el director deportivo del Barcelona, que visitó las instalaciones del Sfera FC hace unos meses y conoció de cerca los métodos de trabajo y la metodología de formación dentro del club, junto a Bojan Krkić, estuvo detrás de la conclusión de este acuerdo.

Deco afirmó: «Brasil es uno de los países que más jugadores exporta a distintas partes del mundo, y por eso creemos firmemente en los beneficios de contar con un socio que potencie el proceso de descubrimiento de talentos jóvenes brasileños en favor del Barcelona. En Sfera hemos encontrado un sistema moderno para descubrir y formar deportistas, lo que nos impulsó a establecer esta alianza que ahora nos permite mejorar el proceso de captación de talento y el intercambio de experiencias».