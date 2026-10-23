Mourinho se disculpa con Valverde: ¿reconoció el portugués su error antes del Clásico?

El uruguayo Fede Valverde se ha metido con fuerza en los planes del portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, antes del enfrentamiento ante el Barcelona en el Clásico, después de ofrecer una actuación excepcional en la posición de lateral derecho durante la victoria frente al Leipzig, lo que ha reavivado el debate sobre el puesto que ocupará en el esperado duelo.

El diario español "As" señaló que Valverde ofreció una de sus mejores actuaciones en la posición de lateral derecho en su carrera, tras brillar en el partido europeo, pocos días antes del Clásico, lo que refuerza las peticiones de concederle un papel titular en esa posición, a pesar de que Mourinho había mostrado anteriormente reticencias a utilizarlo en ella de forma continua.

Los números de Valverde se imponen

Valverde disputó el partido completo ante el Leipzig luciendo el brazalete de capitán, y ofreció una actuación destacada en los planos defensivo y ofensivo, tras encabezar la lista de jugadores en la creación de ocasiones, con un total de 3 ocasiones, además de ser el más presente en el último tercio ofensivo, con 26 incursiones.

El jugador del Real Madrid completó 81 pases, ocupando el segundo lugar en este apartado, por detrás de Dean Huijsen, que completó 97 pases, y también encabezó la lista de jugadores en entradas exitosas con 4 intervenciones, siendo además el que más tocó el balón durante el partido, con 116 toques.

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Valverde se situó en el segundo lugar en recuperaciones de balón, con 5 veces, y también ocupó el segundo puesto en centros, con dos centros, y el cuarto en remates, con dos disparos, en unas estadísticas que reflejan la magnitud de su influencia en el rendimiento del equipo.

El brillo de Valverde no se limitó a las labores ofensivas, ya que mostró una clara solidez defensiva, y no permitió que el extremo Nusa lo superara más que una sola vez durante los 90 minutos, aprovechando su capacidad para moverse entre líneas, apoyar al centro del campo y avanzar con el balón hasta las zonas ofensivas.

Mourinho elogia a Valverde pese a sus reticencias

Mourinho elogió la actuación de Valverde tras el enfrentamiento ante el Leipzig, destacando su solidez defensiva y su capacidad para proyectarse hacia adelante y aportar en ataque.

El entrenador portugués dijo: "Valverde estuvo sólido en defensa, y luego se proyectó hacia adelante de forma excelente. El equipo fue muy flexible en esa zona, y muy creativo en ese costado".

Este elogio llega después de que Mourinho, en sus primeras declaraciones, mostrara reticencias a apoyarse en Valverde en la posición de lateral derecho de forma continua, señalando que el equipo cuenta con un único jugador con sus características, y que su empleo en esa posición sería de alcance limitado, prefiriendo aprovecharlo en labores ofensivas.

Sin embargo, Valverde participó en la posición de lateral derecho en los enfrentamientos ante el Villarreal, la Roma, el Sevilla y el Leipzig, ofreciendo una serie de actuaciones que reforzaron la convicción de la afición sobre su capacidad para ocupar esa posición con eficacia.

¿Dónde jugará Valverde ante el Barcelona?

El brillo de Valverde coloca a Mourinho ante varias opciones tácticas antes del Clásico, ya que situarlo en la posición de lateral derecho afectaría a las elecciones del entrenador para las posiciones ofensivas, mientras que hacerlo jugar en el centro del campo o en el extremo derecho le da la oportunidad de aprovechar sus cualidades en la creación de juego y la proyección hacia la portería.

Según el diario "As", el escenario más probable es que Valverde continúe en la posición de extremo derecho, aunque sus últimas actuaciones en la posición de lateral han reabierto el debate sobre la posibilidad de apoyarse en él por detrás del extremo durante el enfrentamiento ante el Barcelona.

Parece que Mourinho no desvelará sus cartas de forma anticipada, sobre todo porque la ubicación de Valverde afectará al reparto de funciones dentro del once titular, ya sea en la línea defensiva, en el centro del campo o en el tercio ofensivo.

El diario señaló que el jugador se ha vuelto más receptivo a la idea de jugar en la posición de lateral derecho, después de que ese papel generara debate en etapas anteriores, ofreciendo ahora un nivel que respalda la posibilidad de apoyarse en él en esa posición en mayor medida.