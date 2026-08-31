El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se pronunció sobre el anuncio de Lionel Messi, estrella del Inter Miami y leyenda del Barcelona, tras confirmar su retirada del fútbol internacional.

Messi escribió, en un comunicado oficial publicado en su cuenta de la red "Instagram": "Después de todo este tiempo desde el partido final, y tras pensarlo mucho, quiero anunciar a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".



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Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y sigue doliéndome en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo ganamos todo, sino también antes de eso, y siempre luché y entregué todo lo que tengo por esta camiseta, por hacerles felices y hacerles sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Mourinho escribió, comentando la publicación de Messi: "Felicidades por una trayectoria internacional maravillosa e inolvidable. La próxima Copa América y el próximo Mundial no serán, sin ti, como fueron antes".



