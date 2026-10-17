Mourinho se burla de Tebas con un mensaje contundente: no tiene excusa, salvo que esté enfermo

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, lanzó un mensaje irónico a Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el marco de la crisis abierta entre él y la directiva del Real Madrid, después de que el técnico portugués pronunciara una declaración contundente en la que insinuó que las actuaciones de Tebas no tienen justificación posible, salvo que exista una condición médica detrás de ellas.

Mourinho se negó a entrar en los detalles del conflicto durante la conferencia de prensa previa al duelo ante el Sevilla, previsto para mañana domingo en LaLiga, pero escogió una frase llamativa que encerró una crítica mordaz al presidente de LaLiga, en una nueva muestra de su estilo polémico a la hora de enviar mensajes sin rodeos.

Al ser preguntado por su opinión sobre Tebas, el entrenador portugués señaló, según informó el diario español "AS": "No quiero hablar de este asunto, porque hay límites y límites. No se pueden presentar excusas salvo que el caso sea clínicamente patológico; de lo contrario, no hay excusas. No quiero entrar en este tema".

Mourinho añadió, en referencia a la crisis entre el Real Madrid y el presidente de LaLiga, que la afición del club blanco sabe muy bien cuál es la naturaleza de los desafíos a los que se enfrenta el equipo, antes de pedir que el conflicto se contenga dentro de España y no se permita que trascienda al exterior.

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Y dijo: "La afición del Real Madrid sabe a lo que se enfrenta. Y teniendo en cuenta la posición que ocupa LaLiga en el exterior, y que somos los actuales campeones del mundo, es mejor que intentemos mantener estas cosas aquí y que no salgan fuera".

¿Cuáles son los detalles de la crisis entre el Real Madrid y Tebas?

La crisis entre el Real Madrid y Tebas se reavivó a lo largo de la jornada de ayer viernes, cuando ambas partes intercambiaron declaraciones mediáticas contundentes, y todo apunta a que la situación entre ellos ha llegado a un punto muerto.

El presidente de LaLiga había generado una amplia polémica después de comparar el estilo del canal de televisión del Real Madrid con los mecanismos de propaganda empleados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, al considerar que el canal presenta constantemente al club como una víctima, repite las quejas y alimenta las sospechas, seleccionando los hechos de modo que sirvan a su relato.

Tebas aclaró, en un mensaje publicado en redes sociales, que su comparación apunta a los métodos propagandísticos, y no a la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid, señalando que estos métodos, según su descripción, se basan en la repetición sistemática, en presentar a los rivales como enemigos y en someter los hechos a un relato determinado.

Las declaraciones provocaron la indignación de la directiva del Real Madrid, que exigió la dimisión inmediata de Tebas de sus cargos como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, y lo calificó de "auténtica lacra para el fútbol español".

El club consideró que comparar los métodos de su canal con los mecanismos de la propaganda nazi es algo grave e inaceptable, y subrayó que la aclaración de Tebas de que sus palabras no se referían a la ideología nazi no atenúa la naturaleza ofensiva de las declaraciones, según su comunicado.

En defensa de su postura, Tebas citó declaraciones anteriores de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en las que dijo: "Podría haber ganado 14 títulos de Liga, pero el resto me los robaron", unas declaraciones a las que siguió una queja de algunos árbitros.

Tebas se preguntó por los criterios utilizados para valorar las declaraciones, y si hablar del robo de títulos de Liga se trata como libertad de expresión, mientras que criticar métodos propagandísticos, excluyendo la comparación ideológica y sin señalar a la afición, puede derivar en una posible intervención oficial.

Y insistió en la necesidad de aplicar los criterios de forma independiente y coherente, al afirmar: "La libertad de expresión no debería depender del nombre de quien habla".