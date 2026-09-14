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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Mourinho responde a la espinosa pregunta sobre Diomandé

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Y. Diomande
España

La situación de Diomande está ligada a la multiplicidad de opciones ofensivas de las que dispone.

El entrenador portugués José Mourinho aseguró que a Yan Diomande no le falta nada para convertirse en titular habitual con el Real Madrid, pese a la dura competencia por los puestos de ataque.

El portal Tribuna señaló que a Mourinho se le preguntó, antes del duelo del Real Madrid frente al Elche en LaLiga, qué necesita Diomande para imponerse como titular, después de que fuera incluido por primera vez en el once inicial del equipo ante el Rayo Vallecano.

La respuesta del entrenador portugués fue contundente, ya que dijo: «No le falta nada».

Mourinho fue aún más lejos, indicando que el delantero marfileño no tendría ningún problema para jugar de forma regular si estuviera en otro equipo.

Mourinho afirmó: «Si estuviera en cualquier otro equipo del mundo, jugaría 90 minutos en cada partido».

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El entrenador del Real Madrid explicó que la situación de Diomande está ligada en gran medida a la variedad de opciones ofensivas disponibles, y no a ninguna carencia por parte del jugador.

Y añadió: «Tenemos muchas opciones: Diomande, Vinícius Júnior, Arda Güler, Brahim Díaz y luego Rodrygo Goes pronto. Por eso, cuando hablamos de un jugador titular imprescindible, la cosa se vuelve difícil».

El Real Madrid ocupa la segunda posición de la Liga española con 12 puntos, a 3 puntos de su eterno rival, el Barcelona, líder de la clasificación, tras disputarse 5 jornadas.

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