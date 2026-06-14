Mourinho prescinde de dos jugadores del Real Madrid

José Mourinho, técnico del Real Madrid, empuja a Ferland Mendy, lateral francés de 31 años, a dejar el Bernabéu. El club está a punto de fichar a Marc Cucurella del Chelsea.
Según «AS», el técnico quiere prescindir de Mendy, quien ha sufrido lesiones recurrentes desde su llegada, y también de Fran García, para renovar el lateral izquierdo.
El club blanco, que ya fichó al defensa francés Ibrahima Konaté, al lateral holandés Denzel Dumfries y al centrocampista portugués Bernardo Silva, y está a punto de fichar a Cucurella, prioridad de Mourinho para el lateral izquierdo.
La llegada de Cucurella afecta directamente a Mendy, fichado en 2019 al Lyon. pero las lesiones recurrentes han limitado su aportación. Por eso Mourinho busca alternativas más estables físicamente y que se adapten a su estilo táctico, confiando en la joven pareja formada por Carreras y el recién llegado Cucurella.