Mourinho prepara una sorpresa táctica en el clásico

El Real Madrid visita como difícil rival a su clásico adversario, el Barcelona, la tarde del domingo, en la décima jornada de LaLiga, en el estadio Spotify Camp Nou.

El conjunto blanco busca evitar la derrota en el Clásico de esta noche, para no quedar a 9 puntos del Barcelona.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no podrá contar con Vinicius Junior por sanción, ni con Rodrygo Goes, Raúl Asencio y Ferland Mendy por lesiones, pese a la notable mejoría de su estado.

El diario AS señaló que Mourinho estudia aplicar una de las soluciones tácticas que baraja, que consiste en alinear a Valverde en la banda derecha, pero en una posición más adelantada en lugar de la de lateral, con el fin de ayudar a Arda Güler y Tchouaméni en el centro del campo, además de aprovechar sus capacidades para ejecutar los ataques rápidos.

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De esta forma, Denzel Dumfries ocupará la posición de lateral por detrás del jugador uruguayo, para formar la línea defensiva junto a Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, mientras que Cucurella completará la zaga de cuatro.

En el centro del campo jugará Güler, cuya presencia parece imprescindible en la posición de creación de juego, junto a Tchouaméni, con un mayor énfasis en la fuerza física. Hasta ahora, los dos jugadores ya habían coincidido en un único partido en esta posición, que terminó con la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla por 4-1 la semana pasada.

En la línea ofensiva, el tridente de ataque se completará con la presencia de Jude Bellingham en la mediapunta, para servir balones a Kylian Mbappé y Yan Diomande, que atraviesa una magnífica racha goleadora.

En el banquillo se sentarán varios jugadores, entre ellos Éder Militão y Antonio Rüdiger para reforzar la defensa, y Bernardo Silva para controlar el balón, además de Brahim Díaz, Endrick y Ceballos, que pueden aportar un plus ofensivo en caso de necesidad.

La alineación prevista del Real Madrid quedó así:

Portería: Lunin

Defensa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Centro del campo: Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde

Ataque: Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappé