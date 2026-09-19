Mourinho: ¿Preocupado por el Barcelona? El Real Madrid no se compara con nadie

José Mourinho, técnico del Real Madrid, se negó a preocuparse por la racha de victorias de su eterno rival, el Barcelona, en el arranque de la presente temporada, señalando que LaLiga es como una "larga maratón", según su descripción.

El Barcelona ha logrado una superioridad aplastante sobre sus rivales en LaLiga, pues tras disputarse 6 jornadas, el equipo ha conseguido el pleno de puntos al frente de la clasificación, anotando 28 goles, con una diferencia de al menos 11 goles respecto a cualquier otro equipo.

Por el contrario, el Real Madrid no ofrece un rendimiento convincente a su afición, pese a sumar 15 puntos con los que ocupa el segundo puesto, mientras se prepara para uno de los exámenes más importantes de la temporada al enfrentarse a su vecino, el Atlético de Madrid, mañana domingo en la cima de la séptima jornada.

Mourinho fue preguntado, durante una rueda de prensa celebrada hoy sábado antes del derbi, sobre si el nivel del Barcelona representaba un motivo de preocupación para él, y afirmó que no veía necesidad de entrar en comparaciones con el rival.

El técnico portugués dijo, según recogió el diario "As": "Histórica y culturalmente, el Real Madrid no puede compararse con nadie, y por esa razón no me compararé con ningún equipo. Yo hablo de nosotros mismos, y lo hago sin problema, igual que hablo de nuestros problemas y de lo que hay que mejorar".

Y añadió: "Aunque cada vez resulta más difícil escuchar algo positivo sobre el Real Madrid, nosotros seguimos con nuestro trabajo con humildad, y sin ningún problema en ser conscientes de nuestros problemas, pero también somos conscientes de las cosas muy buenas que tenemos en el equipo".

Mourinho cita los partidos ante el Elche y el Betis

El técnico portugués habló sobre la personalidad del Real Madrid y su capacidad para gestionar los momentos difíciles, citando lo ocurrido en varios partidos del equipo esta temporada.

Dijo: "En los tres partidos en los que llegamos a los minutos finales necesitando marcar para ganar o empatar, los terminamos con fuerza física y mental, y con espíritu combativo y determinación".

Y explicó: "Se puede decir con claridad que esto no es normal. No es normal ir ganando 2-0 al Elche y luego recibir el empate en el minuto 80, pero tampoco es normal empatar en el minuto 80 y que el equipo cambie en pocos minutos, cree una ocasión y luego otra y luego otra, marque y gane".

Y continuó: "Tampoco es normal ir por detrás ante el Betis, y tener ese corazón, y luego marcar el gol increíble de Asencio y fallar el penalti, y aun así seguir teniendo la fuerza para hacer más".

Lee también:

Todos los caminos conducen al peligro: 5 pesadillas que quitan el sueño a Mourinho en la noche del derbi de Madrid

"La fuerza del grupo me da confianza"

Mourinho afirmó que lo que ve en el Real Madrid no tiene que ver solo con la calidad técnica de los jugadores, sino también con la fuerza que se muestra cuando el equipo trabaja como grupo.

Dijo: "Este equipo, además de la calidad que posee, tiene una fuerza con gran significado. Es la fuerza del grupo, y eso me da confianza".

El técnico del Real Madrid concluyó sus palabras al respecto subrayando que la valoración de la competición no puede hacerse a través de una carrera corta, diciendo: "Esto es una maratón, no una autopista", en alusión a su fe en la capacidad del conjunto blanco de darle la vuelta a la situación al final de la temporada.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"