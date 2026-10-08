Mourinho observa: ¿jugará la estrella del Real Madrid ante el Villarreal?

El Real Madrid realizó su entrenamiento esta mañana de jueves con la participación de todos sus jugadores internacionales, teniendo en cuenta que algunos de ellos no se incorporarán al grupo hasta mañana, es decir, un día antes del partido del sábado ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, en la octava jornada de LaLiga.

Esto se aplica a Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y Marc Cucurella, que se entrenaron de forma separada del grupo, según informó el diario "Marca".

Pero la pregunta más importante sigue siendo la participación de Fede Valverde, que se ejercita en el gimnasio y no ha sido descartado para el partido de liga ante el Villarreal, pese a haber sufrido un esguince de tercer grado en el tobillo durante el derbi de Madrid el pasado 20 de septiembre.

La participación de Valverde ante el Villarreal parece descartada dada la gravedad de la lesión, especialmente porque todavía no se ha entrenado con sus compañeros.

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No obstante, todos los indicios apuntan a que, en caso de no estar listo para este partido, el uruguayo sí estará disponible para el encuentro ante la Roma el próximo miércoles en la Liga de Campeones.

Tanto Raúl Asencio como Ferland Mendy y Rodrygo continúan con su programa de recuperación, y son bajas confirmadas de los terrenos de juego durante el periodo actual.

Por el contrario, el entrenador del Real Madrid celebró el regreso de Kylian Mbappé, que se lesionó en el primer partido con Francia durante el parón internacional, pero estará disponible para participar en LaLiga tras completar la mayor parte de su periodo de recuperación en París con el visto bueno del club, así como el de Ibrahima Konaté, que se recuperó de la lesión del ligamento lateral que sufrió a finales de septiembre durante su participación con la selección francesa.



