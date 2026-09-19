El Barcelona continuó con su excepcional arranque en LaLiga, tras lograr la victoria en sus seis primeros partidos y marcar 28 goles, alcanzando un promedio goleador de 4,6 goles por partido, en un inicio que pone bajo amenaza el récord logrado por el Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho en la temporada 2011-2012.

El Real Madrid había marcado 121 goles en 38 partidos aquella temporada, a un promedio de 3,18 goles por encuentro, logrando un récord en la historia de LaLiga, además de sumar 100 puntos. En aquel momento brilló Cristiano Ronaldo con 46 goles, frente a los 22 de Gonzalo Higuaín y los 21 de Karim Benzema.

En cuanto al Barcelona, marcó sus 28 goles en sus victorias ante el Elche 5-0, el Athletic de Bilbao 2-0, el Rayo Vallecano 5-2, el Valencia 5-0, el Levante 4-2 y el Racing 7-2, logrando el pleno de puntos en el comienzo de su camino.

A nivel individual, Raphinha encabeza la lista de goleadores del Barcelona en la competición con 9 goles, tras anotar un triplete ante el Racing, mientras que Lamine Yamal aparece detrás de él con 7 goles, después de haber marcado en 4 partidos consecutivos.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán antes del parón internacional, en una prueba en la que el equipo revive los recuerdos de la temporada pasada, cuando perdió ante su rival por 4-1.

Con este promedio goleador, el equipo de Hansi Flick continúa persiguiendo el récord del Real Madrid en la temporada de Mourinho, al tiempo que el Barcelona sigue cosechando victorias y ofreciendo cifras goleadoras excepcionales con el inicio de la temporada.