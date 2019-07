Mourinho no es feliz

“Echo de menos mi fútbol”, confesó el entrenador, tras revelar que no puede estar disfrutando este verano europeo.

Más tranquilo, lejos de todos los rumores que adornan el actual mercado de pases, José Mourinho sorprendió con una confesión, tras asegurar que no está siendo feliz. “Mis amigos me dicen que me divierta, que disfrute de julio y agosto porque nunca lo he podido hacer. Sinceramente, no puedo disfrutarlo. No estoy lo suficientemente feliz para hacerlo”, explicó en una entrevista con Sky Sports.

Mourinho: "Sé lo que quiero y por eso he rechazado cuatro ofertas"

“He tenido tiempo para pensar, repensar y analizar… Echo de menos mi fútbol”, justificó el portugués. Y continuó con su relato: “Tengo el fuego, tengo el compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los fans que tengo por el mundo y con todas las personas a las que he conseguido inspirar”.

El exentrenador del ya rechazó millonarias ofertas de la Superliga china y también una del . “Con todo el respeto a las posibilidades que me han ofrecido algunos clubes, quiero el derecho de poder elegir a aquellos que son mourinhistas. Ellos me quieren donde pertenezco. Tengo que ser paciente y esperar la oportunidad ideal”, manifestó, dando así entender que sólo desea firmar en un equipo de las cinco grandes ligas.

Por otra parte, Mourinho no descartó dirigir a una Selección: “Quizá, algún día. Si no es en , pues en otra Selección, aunque me sentiría muy orgulloso de representar a mi país. Pero todavía no. No quiero esperar dos años para competir en un Europeo, luego otros dos para estar en un Mundial, jugar un partido al mes, mucho trabajo de oficina. Todavía no quiero esto”.