José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió con fuerza a su estrella francesa Kylian Mbappé, en medio de la polémica surgida en torno a su vida privada durante los últimos tiempos, al considerar que lo que se publica sobre él ha rebasado los límites de la lógica. Asimismo, acusó a los medios de comunicación de buscar las crisis pese a la existencia de otros grandes asuntos en el mundo del fútbol.

Así lo expresó Mourinho en una rueda de prensa celebrada hoy, viernes, antes del enfrentamiento ante el Villarreal mañana, sábado, en LaLiga española, en respuesta a una pregunta sobre el revuelo que rodea a Mbappé, y sobre si resulta exagerado someter su vida privada a semejante grado de escrutinio, en medio de rumores sobre una posible reacción de la afición del equipo en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido de mañana.

Mourinho dijo, según recogió el diario español «As»: «Si se produce una reacción de enfado por parte de la afición del Real Madrid contra Mbappé, será una gran victoria para ustedes (los medios de comunicación)».

Y añadió: «Los asuntos de gran envergadura, como el caso del Manchester City, o la vieja historia de la que les gusta hablar, o la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador, no han sido suficientes para alimentar su trabajo. El Real Madrid es el Real Madrid, y siempre hay que encontrar algo de lo que hablar».

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«Lo que ocurre es ridículo»

Cuando se le preguntó si el revuelo que rodea a Mbappé era exagerado, respondió: «¿Exagerado? Es ridículo».

Y sobre hasta qué punto los medios tienen derecho a abordar la vida privada de los jugadores, Mourinho dijo: «Para mí, un jugador es jugador las 24 horas. Y cualquier cosa importante o negativa que haga en su vida privada tiene siempre consecuencias. Yo creo que el jugador sigue siendo un ser humano, y tiene derecho a equivocarse, pero debe tener sentido de la responsabilidad».

Y prosiguió: «Llevo en España 13 años, y ustedes me conocen, yo no miento. Puede que trate de esquivar una pregunta o de manejar con inteligencia un asunto complicado, pero no miento en nada. Si me preguntan por el jugador que va a empezar el partido, no se lo diré, pero no voy a decir que no va a jugar y luego hacerle jugar».

Mourinho responde a los rumores sobre Mbappé

Mourinho aclaró, en respuesta a los rumores, que los jugadores del Real Madrid cumplieron durante el último periodo con el programa establecido para ellos, tanto en lo relativo a incorporarse a sus selecciones como a disfrutar del descanso, señalando que los lesionados regresaron rápidamente al centro de entrenamiento de Valdebebas para someterse a las revisiones e iniciar sus programas de recuperación.

Dijo: «Todo estaba claramente definido, y todos lo cumplieron. Los jugadores lesionados se presentaron en Valdebebas de inmediato, se sometieron a las revisiones y se les establecieron los planes de recuperación».

Y añadió que algunos jugadores, como Arda Güler, que estaba sancionado para el cuarto partido internacional, dispusieron de dos días adicionales de descanso, mientras que quienes arrastran lesiones importantes continuaron acudiendo al club a diario, entre ellos Fede Valverde e Ibrahima Konaté.

Y en cuanto a Mbappé en concreto, aclaró que el jugador se sometió a las revisiones médicas dentro del club, y que además consultó a un organismo médico externo debido al historial de problemas que ha padecido en la rodilla, confirmando que existe concordancia entre los resultados de las revisiones y el plan de recuperación establecido para él.

«Este es uno de sus objetivos»

Sobre si comprendería que un cierto número de aficionados del Real Madrid mostrara su enfado hacia Mbappé durante el partido ante el Villarreal, Mourinho dijo: «Este es uno de sus objetivos. No hace falta ser Einstein para entender que ese es el objetivo. No quiero hablar de a quién me refiero, pues podría equivocarme, pero es uno de los objetivos. En cuanto a la afición del Bernabéu, no voy a comentar su postura, pues la respeto».

Y continuó: «Espero que la afición del Bernabéu sea capaz de ser justa. Y ser justo significa tener inteligencia, leer entre líneas, comprender las dinámicas y percibir los objetivos».

Y agregó: «Les aseguro que cualquier jugador del Real Madrid que no se comporte como corresponde a un jugador del Real Madrid, o que incumpla con sus deberes como jugador, o que no cumpla con sus responsabilidades como jugador o como ciudadano, no lo verán en el banquillo. No tendrán la oportunidad de dirigirle silbidos de reprobación, porque estará en su casa. No le daré la oportunidad de sentarse en el banquillo».

Pero recalcó que «Mbappé jugará, y ni siquiera estará en el banquillo. Estoy seguro de que no ha incumplido sus compromisos con el Real Madrid».

«La búsqueda de los problemas»

El entrenador portugués criticó lo que describió como una búsqueda constante de las crisis, citando una serie de episodios que generaron polémica recientemente en torno a los jugadores del Real Madrid.

Hizo referencia a las informaciones que hablaron de la presencia de Mbappé en una discoteca, aclarando que el lugar acogía un evento especial en el marco de la semana de la moda de París, y no una discoteca en el sentido habitual.

Mourinho también se mofó de las informaciones relativas al uso de una bicicleta por parte del jugador en Suiza, diciendo que el asunto se limitó a bicicletas para desplazarse entre las instalaciones comunes dentro de un hotel compuesto por pequeñas unidades, y no como se retrató, como si estuviera participando en una carrera ciclista por Suiza.

Abordó asimismo el episodio de Dean Huijsen, de quien se dijo que estaba detenido frente a la casa de Pitarch enviando un mensaje, antes de que la historia derivara en retratarlo como si condujera a 200 kilómetros por hora en la autopista mientras utilizaba el teléfono.

El portugués señaló un aspecto positivo relacionado con el equipo, diciendo que por primera vez en 10 años el Real Madrid llega a mediados de octubre sin nuevas lesiones de la temporada actual, aclarando que las lesiones existentes se remontan a la temporada pasada.

Y añadió con tono irónico: «Esta es una buena historia, pero a ustedes no les gusta».