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José Mourinho ha elevado el estado de alerta en el Real Madrid antes de recibir al PSV Eindhoven neerlandés mañana martes en el Santiago Bernabéu, en partido de la Liga de Campeones. El técnico ha advertido a sus jugadores de que no deben subestimar al rival pese a la diferencia de nombres y de cartel, mientras el entrenador portugués se prepara para introducir cambios en el once titular con el objetivo de dosificar el esfuerzo físico y garantizar que sus hombres lleguen a punto a una semana cargada de partidos.

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El portal español «Defensa Central» ha revelado que Mourinho ha enviado un mensaje claro a los jugadores del Real Madrid, en el que insistió en la necesidad de tomarse completamente en serio al PSV y de no dejarse engañar por el estatus del conjunto neerlandés en comparación con clubes como el Inter de Milán, el Arsenal o la Roma. Sobre todo porque el rival lidera su liga y tiene capacidad para desbaratar los planes del conjunto blanco si este no salta al campo con la concentración necesaria desde los primeros minutos, algo que ha llevado al técnico a alertar contra cualquier posible relajación.

La advertencia de Mourinho llega tras la actuación del Real Madrid ante el Celta de Vigo, cuando el equipo sufrió durante la primera parte y permitió a su rival amenazar su portería, antes de evitar el tropiezo gracias al gol decisivo de Carlos Espí a cinco minutos del final, que le dio la victoria por 2-1. Un encuentro que dejó al descubierto algunos problemas que el técnico portugués no quiere ver repetidos ante el PSV, sobre todo porque los partidos de la Liga de Campeones no dejan mucho margen para corregir errores.

El duelo supone una oportunidad importante para el Real Madrid, que suma 12 puntos, de prolongar su pleno de resultados en la fase liga del torneo continental, donde comparte con el París Saint-Germain el registro perfecto de victorias. El conjunto blanco aspira a sellar cuanto antes su clasificación directa para los octavos de final, y un triunfo ante el PSV supondría un fuerte impulso para su posición en la clasificación antes del esperado choque contra el Arsenal en el Emirates Stadium el 9 de diciembre, que podría resultar clave para definir el rumbo del equipo en la competición.

Con el objetivo de gestionar las cargas físicas, Mourinho planea mantener la política de rotaciones que aplica con los jugadores que más minutos acumulan. Ya dejó en el banquillo a Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella y Fede Valverde ante el Celta de Vigo, y se espera que vuelva a dar descanso a algunos futbolistas frente al PSV para evitar la fatiga acumulada, sobre todo por la acumulación de partidos y la multitud de compromisos, y por su deseo de mantener a punto al grupo durante el próximo tramo de la temporada sin sacrificar la competitividad del equipo.

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Las previsiones apuntan al regreso de Vinícius Júnior al once titular, junto a Valverde y Tchouaméni, después de que este último se perdiera el partido ante el Celta de Vigo por una lesión en el aductor. Mientras tanto, las miradas se dirigen a un posible descanso para Trent Alexander-Arnold y Yan Diomande, y quizá también para Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, además de Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, ante el deseo del cuerpo técnico de repartir los minutos de forma equilibrada. Raúl Asencio sigue de baja por una fractura por estrés en un hueso de la pierna, por la que tuvo que pasar por el quirófano, y Ferland Mendy no figura en la lista europea del equipo.

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Este planteamiento podría abrir la puerta a la participación de un mayor número de jugadores, entre los que destacan Endrick Felipe, Brahim Díaz, Thiago Pitarch y Carlos Espí, sobre todo si el Real Madrid logra imponer su dominio y dejar el partido resuelto pronto.