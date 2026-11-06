El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, expresó un deseo particular en relación con la retirada de su compatriota Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, del fútbol.

Cristiano Ronaldo anunció ayer jueves su retirada del fútbol internacional con la selección portuguesa tras 23 años, durante los cuales conquistó varios títulos y registros individuales a nivel internacional.

La decisión del Don de retirarse llegó tras la crisis de su desencuentro con su entrenador Jorge Jesus, cuando el jugador abandonó la concentración de la selección en Copenhague sin permiso y posteriormente fue sancionado durante un mes.

Por su parte, Mourinho comentó la decisión de Cristiano Ronaldo, subrayando su respeto por la voluntad de la estrella portuguesa, pero expresó su deseo de que el final de su trayectoria como jugador sea diferente a la imagen de su despedida de la selección.

Mourinho habló sobre la retirada de Ronaldo durante la rueda de prensa de hoy viernes, previa al enfrentamiento entre el Real Madrid y el Valencia, mañana sábado, dentro de la competición de LaLiga.

El entrenador portugués dijo, según recogió el diario español "As": "Hay que respetar su decisión, y yo la respeto. Pero no ha terminado su trayectoria futbolística, y quien lo conoce sabe que tiene objetivos que todavía aspira a lograr en su carrera".

Y añadió: "Lo único que deseo es que el momento de su retirada como jugador sea diferente a su despedida de ayer".

Sobre la posibilidad de ver a Ronaldo como entrenador en el futuro, Mourinho respondió: "No sé qué decir. Todavía es pronto para hablar de eso".