Mourinho evalúa a dos jugadores del Real Madrid antes de decidir

José Mourinho, técnico del Real Madrid, someterá a varios jugadores a evaluación en la pretemporada para decidir si se quedan o son cedidos.

El 13 de julio el plantel pasará los reconocimientos médicos y luego empezará la preparación.

Los mundialistas se irán incorporando según su eliminación o título. Aún no se confirma una concentración fuera de Madrid.

Según el diario «AS», Mourinho ya planea el futuro de dos jóvenes: Tiago Beitar (18 años) y Franco Mastantono (18 años).

Quiere verlos antes de decidir si los mantiene o los cede, así que tendrán su oportunidad.

Mourinho prefiere buscar soluciones para los jóvenes sin minutos en el primer equipo, pues cree que estar en la plantilla frena su crecimiento y necesitan jugar con regularidad.

Mourinho ya ha mostrado su admiración por Bitarch.

Sin embargo, considera a Mastantono y Pitarch casos excepcionales. Al final de la temporada con el Real Madrid, el técnico quedó impresionado con Pitarch, y siguió de cerca a Mastantono desde su irrupción en River Plate, más allá de su primer año en Europa.

Arbeloa le dio a Thiago su debut, un minuto en la ida de dieciseisavos de la Liga de Campeones, que el equipo ganó 1-0 al Benfica de Mourinho.

Desde entonces fue titular en 11 partidos (10 de ellos completos) y entró como suplente en otros cinco.

Pitarch, canterano del club, disputará en Gales el Europeo Sub-19 en los próximos días. Aunque no hay ofertas de salida, quiere valorar todas sus opciones para convencer a Mourinho de que se quede.

Mastantuno, en cambio,

La situación de Mastantono es distinta: el Real Madrid debe proteger la enorme inversión de 63,2 millones de euros pagados al River Plate por sus derechos.

El París Saint-Germain también se interesó, pero su rendimiento no cumplió las expectativas: el extremo que deslumbró en Argentina desapareció y se quedó fuera del Mundial tras casi entrar en la lista de Scaloni.

No puede quejarse de falta de oportunidades: Xabi Alonso apostó por él desde el principio como una inversión para el club. Fue titular en 9 de los primeros 11 partidos, dejando en el banquillo a Rodrygo e Ibrahim Díaz. Incluso jugó más que Vinicius en ese inicio, pero el entusiasmo decayó pronto.

La temporada pasada fue cedido al Castilla para liberar espacio en la primera plantilla, y esa opción sigue abierta ahora, aunque la decisión final sobre su futuro y el de Thiago Pitarch corresponde a Mourinho.