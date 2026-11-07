Steven Gerrard advirtió a Michael Carrick de que debe ganar al Aston Villa este domingo o, de lo contrario, la directiva del Manchester United tomará una decisión drástica antes del parón internacional.

Carrick alivió la presión con su emocionante victoria por 3-2 sobre la Roma en la Liga de Campeones el martes por la noche, poniendo fin a una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, pero Carrick es consciente de que necesita repetir esa actuación ante el Aston Villa.

Según el diario Mirror, «el director deportivo Jason Wilcox y el consejero delegado Omar Berrada se pusieron en contacto con el trío formado por Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte, pero no han tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Carrick».

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El Mirror recogió las declaraciones de Gerrard a la cadena TNT Sports, donde afirmó: «En ocasiones, una actuación ante un determinado rival y de una determinada manera puede dar al consejo de administración más confianza y más esperanza».

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Y continuó: «Michael atraviesa un momento difícil, y creo que el próximo partido de liga es decisivo. Creo que, si logra la victoria, todos considerarán que este partido podría ser el primer paso hacia la mejora de su rendimiento. Pero todos saben el impacto que tendría una derrota en el último partido antes del parón internacional. Si pierde este encuentro tras una racha sin conseguir ninguna victoria en la liga, la situación se le pondrá complicada».

Los resultados de Mourinho, los mejores: «El problema no está en el entrenador»

Gerrard criticó recientemente a 7 jugadores del Manchester United, al considerar que no están a la altura del equipo, y ello debido a la pasividad del club a la hora de respaldar a Carrick en el mercado de fichajes, ya que el club decidió gastar 155 millones de libras esterlinas en tres jugadores del centro del campo durante el mercado estival, sin incorporar al lateral izquierdo ni al delantero que el club necesitaba con urgencia.

Gerrard añadió: «A lo largo de los últimos cinco o seis años se han sucedido muchos entrenadores en su banquillo, pero no han logrado cambiar el rumbo del equipo. Creo que (José) Mourinho fue (el mejor), ya que quedó segundo en la liga y ganó el título europeo, así que la tarea es difícil en estos momentos, porque no creo que el problema resida únicamente en el entrenador o en el segundo entrenador».

Y recalcó: «Creo que el problema reside en un grupo de jugadores que no han ofrecido un rendimiento constante ni le han dado al club lo suficiente, además de la existencia de numerosos problemas de gestión. Mencioné recientemente que el Manchester United padece múltiples problemas, y no uno solo, y no creo que Michael Carrick sea el mayor de esos problemas».

El Manchester United ocupa el decimoséptimo puesto en la clasificación de la Premier League, y solo le separa de la zona de descenso la diferencia de goles, después de haber cosechado únicamente siete puntos en sus nueve primeros partidos.

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