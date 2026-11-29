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La derrota del Real Madrid ante el Alavés no fue solo un nuevo tropiezo en la carrera por LaLiga, sino que planteó una cuestión táctica que merece una reflexión: ¿conoce bien José Mourinho el valor del jugador que tiene entre líneas, o trató a Arda Güler como una pieza prescindible en cuanto necesitó más fuerza ofensiva dentro del área?

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En un equipo que cuenta con nombres de la talla de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior, resulta poco habitual situar a otro jugador al frente de las prioridades, pero Güler ofrece al Real Madrid algo que esas estrellas no pueden aportar de la misma manera.

Es el jugador que da ritmo al ataque, conecta las líneas y busca el pase que convierte la posesión en una ocasión real. Por eso, sustituirlo ante el Alavés, en un partido en el que el equipo necesitaba generar soluciones, abre de par en par el debate sobre los cálculos de Mourinho.

49 ocasiones creadas: cifras que sitúan a Güler en otra dimensión

No se trata de una impresión pasajera ni de sobrevalorar el talento del jugador turco: los números le dan un argumento sólido. Güler acumula 49 ocasiones creadas en LaLiga esta temporada, lo que le sitúa en cabeza de esta estadística, pese a que no necesariamente disputa todos los minutos disponibles.

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Más revelador aún es que el jugador generó cuatro ocasiones ante el Alavés en solo 59 minutos, además de registrar cuatro pases clave y completar cinco regates con éxito.

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No son los números de un jugador que desapareció del partido o que fue incapaz de lidiar con la defensa rival, sino los de un futbolista que siguió marcando diferencias incluso frente a un equipo que cerró los espacios al Real Madrid. Es decir, cumplía la función que el Real Madrid necesitaba por encima de todo: crear ocasiones y encontrar líneas de pase ante un bloque defensivo cerrado.

Mourinho explicó su decisión, pero ¿la solución era sacar al creador de juego?

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Lo más llamativo es que Mourinho no dejó su decisión sin explicación. En sus declaraciones tras el partido, señaló que el Alavés defendió con cinco jugadores en la línea de atrás y tres por delante, y que el Real Madrid tuvo el balón sin encontrar espacios suficientes, además de echar en falta presencia dentro del área.

El técnico portugués afirmó que consideró que Carlos Espí podía ser la solución y que tenía dos opciones para hacer el cambio: Güler o Vinícius. Añadió que Güler estaba haciendo un tipo de trabajo similar al que ofrece Bernardo Silva y que el equipo recuperaba el balón con facilidad.

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Esta explicación revela la forma de pensar de Mourinho, pero no zanja el debate sobre la decisión; al contrario, lo hace aún más relevante.

Y es que el problema que describió el entrenador era, ante todo, de generar espacios y romper un bloque defensivo compacto, no simplemente de falta de jugadores dentro del área.

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Ahí es precisamente donde aflora el valor de Güler. Cuando el rival se repliega de esta manera, la solución no siempre pasa por añadir otro delantero y esperar el centro o el segundo balón: hace falta un jugador capaz de filtrar el balón entre líneas, cambiar la orientación del juego y obligar a los defensas a salir de sus posiciones. Un delantero más puede aumentar el número de jugadores en el área, pero no garantiza que el balón les llegue.

¿Por qué no debería ser Güler el último en dejar el campo?

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Mourinho podría haber planteado mantener a Güler y aumentar a la vez la presencia ofensiva, en lugar de sacrificar su principal herramienta de creación.

Es más, la continuidad del jugador turco podría haber dado al Real Madrid una mayor variedad de soluciones, sobre todo con futbolistas que necesitan a alguien que les sirva balones en las zonas adecuadas.

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Aquí conviene distinguir entre el valor de las estrellas y sus funciones: Mbappé es el arma goleadora más destacada, Bellingham tiene la capacidad de llegar desde atrás al área y Vinícius puede marcar diferencias con su regate y su velocidad.

Pero es Güler quien da a esas armas buena parte de su valor colectivo, porque las conecta y convierte sus movimientos en ocasiones aprovechables.

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Incluso la idea de pasar a Vinícius a la banda derecha, con la posibilidad de mantener a Güler en ese costado, también merece debate.

Con Güler en la derecha, el equipo dispone de un jugador capaz de crear juego con su pierna izquierda, mientras que Vinícius conserva su espacio preferido en la banda izquierda, donde puede arrancar, regatear y buscar el centro.

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Una pregunta importante

Es importante no cargar únicamente sobre el cambio de Güler la responsabilidad de la derrota del Real Madrid. El equipo perdía por un gol desde el minuto 22 y encajó el segundo en el 61, justo después de la salida del jugador, antes de que Mbappé recortara distancias en el 69. Además, el Real Madrid cometió errores defensivos, desperdició ocasiones y perdió a Bellingham por expulsión en los últimos minutos.

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Pero estos detalles no anulan la pregunta de fondo: ¿tenía sentido prescindir del jugador que más ocasiones crea en el equipo cuando este aún buscaba el camino de la remontada?

Quizá Mourinho quería aumentar el número de jugadores en el área, pero el fútbol no siempre premia a quien coloca más delanteros frente a la portería, sino a quien es capaz de hacerles llegar el balón.

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Ese es el punto que convierte a Güler en una pieza intocable en el Real Madrid actual: desempeña una función que los nombres más brillantes del ataque blanco no pueden ejecutar de la misma manera.

Si el Real Madrid quiere recuperar su capacidad para generar ocasiones, Güler no debería ser uno de los primeros nombres que Mourinho piense en sacrificar.

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Quizá sea justo al revés: en los partidos en los que el rival cierra los espacios, el jugador turco se convierte en uno de los últimos en los que habría que pensar para un cambio. Mbappé puede terminar la jugada, Vinícius puede abrirla con su regate y Bellingham puede llegar a su final, pero Güler es quien puede iniciarla con el pase que todos necesitan.