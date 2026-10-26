José Mourinho, entrenador del Real Madrid, celebró el gol de la victoria sobre la bocina que Kylian Mbappé marcó en la portería del Barcelona deslizándose de rodillas, en una imagen que refleja su habitual estilo de celebración, para prolongar así su llamativa superioridad ante su eterno rival.

La cadena BBC señaló que Mourinho se convirtió en el tercer entrenador en la historia del Real Madrid que logra disputar 6 Clásicos consecutivos sin derrota, y ello 13 años después de la última vez que dirigió al conjunto blanco en este enfrentamiento.

Mourinho consiguió 4 victorias y dos empates en los últimos 6 partidos en los que dirigió al Real Madrid frente al Barcelona, sumándose a Miguel Muñoz, que logró esta gesta entre 1962 y 1965, y a Vicente del Bosque, que lo consiguió entre 2001 y 2003, en la lista de entrenadores del Madrid que han disputado 6 partidos consecutivos ante el Barça sin derrota.

Esta victoria fue además apenas la segunda del Real Madrid en los últimos 8 partidos frente al Barcelona, pues el regreso de Mourinho a este enfrentamiento proyectó su sombra sobre el vigente campeón.

Y lo más importante para Mourinho es que el doblete de Mbappé en la victoria del Real Madrid por 2-1 puso fin a la racha del Barcelona sin derrotas en las competiciones nacionales, que se había extendido durante nueve partidos, después de que el conjunto blanco lograra una victoria de enorme importancia en el Clásico sobre el césped del Camp Nou.