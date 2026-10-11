Moatamed Gamal, director técnico del Zamalek, aseguró que su equipo merecía al menos dos penaltis en el clásico ante el Al Ahly, y pidió disculpas a la afición del conjunto blanco tras la derrota.

El Al Ahly venció a su eterno rival, el Zamalek, por 2-0 este domingo por la tarde en el estadio de El Cairo, en la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto.

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Moatamed Gamal declaró en la conferencia de prensa posterior al encuentro: "No tuvimos suerte en la primera parte y recibimos un gol en una jugada en la que el balón chocó con uno de los jugadores y cambió de dirección".

Y añadió: "El Zamalek fue mejor en la segunda mitad, pero no concretamos las ocasiones que tuvimos y recibimos el segundo gol. Vamos a cerrar el capítulo de este partido y a empezar a centrarnos en el importante encuentro ante el APR de Ruanda en la Liga de Campeones de África".

Y continuó: "Cambié el planteamiento por obligación debido a las ausencias y las lesiones, y a la enfermedad de Oday Dabbagh tras su regreso, además de la lesión de Adam Kayed durante el calentamiento previo al partido. Y, como mínimo, el Zamalek merecía dos penaltis en el partido de hoy. Nunca he hablado del arbitraje, pero lo que ocurrió fue extraño y espero que todo el mundo vea las dos jugadas".

"Errores sencillos"

El entrenador del Zamalek prosiguió: "Recibimos dos goles por errores sencillos y trabajaremos para corregirlos y evitar que se repitan. Puse a Ahmed Sherif como titular por su velocidad, y el peligro del Zamalek en la primera parte se debió a sus arranques".

En respuesta a un periodista que calificó la derrota de dura, señaló: "No digas que el resultado es duro, el partido fue 50-50 y el resultado no es abultado".

Gamal cerró sus declaraciones diciendo: "Pido disculpas a la afición del Zamalek, me hubiera gustado hacerla feliz en el partido de hoy con una victoria sobre el Al Ahly".



