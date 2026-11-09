Mostró su carácter temperamental: Bellingham responde a la provocación del Valencia sobre el Balón de Oro

Jude Bellingham mostró una faceta de su carácter competitivo durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Valencia en el estadio de Mestalla, después de protagonizar un rifirrafe verbal con la dupla local Pablo Mavio y Pepelu, a raíz de unos comentarios burlones destinados a provocarle en relación con el Balón de Oro.

El diario Marca explicó: «Jude Bellingham es un futbolista de carácter arrollador que no duda en afrontar los distintos duelos que puedan producirse sobre el terreno de juego. En el partido de Mestalla, donde la tensión suele estar a flor de piel, el jugador inglés fue uno de los más destacados y mostró el carácter necesario para responder a las distintas provocaciones que afrontó durante el encuentro».

Y continuó: «En una de esas secuencias, captada por las cámaras del programa "El Día Después" de Movistar, Bellingham respondió a Mavio y Pepelu ante lo que podría ser una broma malintencionada sobre el Balón de Oro, al decirles: "¿El Balón de Oro? El Balón de Oro me da igual, ¿lo repartís vosotros?"».

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El Real Madrid prolongó su racha de victorias en el estadio de Mestalla, y Bellingham volvió a ser uno de los elementos más destacados del conjunto blanco, mientras que las burlas de la afición del Valencia hacia los premios individuales se extendieron a Kylian Mbappé, al que los aficionados señalaron con el cántico: «¡Balón de playa! ¡Mbappé, balón de playa!».

El delantero francés recibió el cántico con una sonrisa irónica, en señal de su reacción ante las provocaciones de las gradas, mientras que Bellingham había optado por responder directamente a Mavio y Pepelu.

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